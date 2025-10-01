La Navidad llegó temprano a Venezuela en medio de un panorama marcado por la crisis económica, la tensión política y la presencia militar de Estados Unidos cerca de las costas del país. Desde el 1 de octubre, avenidas, parques y espacios públicos de Caracas se llenaron de luces y decoraciones que anuncian oficialmente el inicio de las festividades.

Mientras continúan los problemas de devaluación, los ajustes en el precio del dólar y la incertidumbre sobre un posible conflicto, el Gobierno de Nicolás Maduro impulsa estas celebraciones como una forma de promover el consumo, la alegría colectiva y la unión cultural. A continuación, te contamos cómo se celebra la Navidad en Venezuela desde hoy.

¿CÓMO INICIA LA NAVIDAD EN VENEZUELA ESTE AÑO?

Desde el 1 de octubre, Caracas luce adornada con luces, guirnaldas y árboles decorativos instalados en avenidas, plazas, postes y en el tradicional Paseo de los Próceres. Según el presidente Nicolás Maduro, adelantar la Navidad se ha convertido en una estrategia positiva porque ha caído muy bien para la economía, la cultura, la alegría y la felicidad de los venezolanos. De esta manera, el Gobierno busca que la temporada festiva se convierta en un motor de consumo y entretenimiento en medio de la crisis.

Navidad en Venezuela. | Foto: EFE

¿CUÁL ES EL CONTEXTO POLÍTICO Y SOCIAL DE ESTAS FIESTAS?

El ambiente festivo ocurre al mismo tiempo que persiste la tensión por la presencia militar de Estados Unidos cerca de las costas venezolanas. El Gobierno de Maduro ha convocado desde agosto a marchas, actos públicos y entrenamientos de la milicia como respuesta a lo que considera una amenaza a la soberanía nacional. A pesar de ello, la rutina continúa: estudiantes asisten a clases, los trabajadores cumplen sus jornadas, el transporte público funciona con normalidad y los comercios mantienen sus puertas abiertas.

¿QUÉ DIFICULTADES ECONÓMICAS VIVEN LOS VENEZOLANOS EN NAVIDAD?

Las celebraciones se desarrollan en medio de una dura realidad económica. El dólar fluctúa varias veces al día, lo que encarece los precios y genera incertidumbre. “Los precios del dólar nos tienen aquí ahorcados. Cada día es peor y peor y peor”, comentó Yuri Mena, una pensionista de 65 años que recibe 130 bolívares al mes, unos 0,72 dólares. Además, depende de un bono adicional denominado ingreso contra la guerra económica, equivalente a cerca de 50 dólares.

Para muchos ciudadanos, la inestabilidad del tipo de cambio es uno de los principales obstáculos en la planificación de gastos navideño, según EFE.

¿QUÉ OPINAN LOS JÓVENES SOBRE LA ACTUAL SITUACIÓN?

El temor por un eventual conflicto también acompaña a los más jóvenes. Marlys Rodríguez, estudiante de audiovisuales, confesó que le preocupa que una confrontación militar pueda extenderse más allá de Caracas.

“Está como la amenaza ahí de que si realmente va a pasar o no. Sí me da miedo”, señaló. Para ella, aunque la capital sería el principal blanco, el resto de estados también resultaría afectado.

¿QUÉ OTROS EVENTOS ACOMPAÑAN LA NAVIDAD?

El adelanto navideño coincide con otras actividades de relevancia cultural y religiosa. En este octubre, Venezuela se prepara para celebrar el mes de las canonizaciones del médico José Gregorio Hernández y de la religiosa Carmen Rendiles, dos figuras muy queridas por la feligresía. A la par, arranca la temporada de béisbol profesional, considerado el deporte más popular del país, lo que añade un ambiente de entusiasmo que acompaña a las luces y adornos navideños.