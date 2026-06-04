El suministro de gasolina subsidiada continúa siendo una de las principales alternativas para miles de conductores en Venezuela. A través de un sistema de asignación organizado por las autoridades, los usuarios registrados pueden acceder al combustible a un precio preferencial, siempre que mantengan actualizada la información de sus vehículos dentro de la plataforma oficial. Para ordenar la atención en las estaciones de servicio, la distribución se realiza mediante un cronograma semanal basado en el último número de la placa. De esta manera, cada conductor conoce con anticipación el día que le corresponde abastecerse, lo que permite reducir las aglomeraciones y optimizar el despacho del combustible. El mecanismo forma parte de la estrategia aplicada para administrar la demanda y garantizar una distribución más ordenada entre los beneficiarios del programa. Además de agilizar la atención en los puntos de suministro, el sistema busca facilitar el control de los cupos asignados y mejorar la gestión de los recursos disponibles.

Mira AQUÍ cuándo te toca surtir gasolina subsidiada en Venezuela este 4 y 5 de junio

–Jueves 4 de junio: placas que terminan en 7 y 8

–Viernes 5 de junio: placas que terminan en 9 y 0

–Sábado 6 de junio: placas que terminan en 1 y 2

–Domingo 7 de junio: placas que terminan en 3 y 4

¿Cuáles son los métodos de pago?

Desde 2022, la plataforma Patria establece que el combustible con tarifa preferencial debe pagarse únicamente de forma digital a través de BiopagoPDV. Con esta medida se eliminó el uso de efectivo, buscando acelerar la atención en las estaciones y garantizar un registro más preciso del límite mensual disponible para cada usuario.

Así puedes consultar el saldo de gasolina subsidiada

Para conocer cuánto combustible subsidiado les queda en el mes, los usuarios deben enviar un SMS al 3777 con las palabras SALDO o GASOLINA. A continuación, el sistema envía automáticamente la información actualizada del monedero de gasolina vinculado a su cuenta en la plataforma Patria.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio?

El beneficio está dirigido a propietarios o conductores de vehículos registrados en el Sistema Patria. Para ser elegible, el usuario debe mantener un saldo mínimo de 25,20 bolívares en su cuenta. La asignación mensual es la siguiente:

120 litros para automóviles

60 litros para motocicletas

El pago del combustible subsidiado se realiza únicamente a través del sistema electrónico BiopagoPDV en estaciones habilitadas a nivel nacional, con un precio de 5.000 bolívares por litro.

¿Cómo recargar saldo en el Monedero Patria?

Si no se cuenta con fondos suficientes para acceder al subsidio, es posible transferir dinero desde cualquiera de los 22 bancos autorizados en el país. Para ello, el usuario debe registrar la cuenta del Banco Central de Venezuela habilitada para recargas. Generalmente, los fondos se acreditan de forma inmediata tras realizar la operación conforme a las instrucciones oficiales.