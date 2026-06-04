Por Redacción EC

El suministro de gasolina subsidiada continúa siendo una de las principales alternativas para miles de conductores en Venezuela. A través de un sistema de asignación organizado por las autoridades, los usuarios registrados pueden acceder al combustible a un precio preferencial, siempre que mantengan actualizada la información de sus vehículos dentro de la plataforma oficial. Para ordenar la atención en las estaciones de servicio, la distribución se realiza mediante un cronograma semanal basado en el último número de la placa. De esta manera, cada conductor conoce con anticipación el día que le corresponde abastecerse, lo que permite reducir las aglomeraciones y optimizar el despacho del combustible. El mecanismo forma parte de la estrategia aplicada para administrar la demanda y garantizar una distribución más ordenada entre los beneficiarios del programa. Además de agilizar la atención en los puntos de suministro, el sistema busca facilitar el control de los cupos asignados y mejorar la gestión de los recursos disponibles.