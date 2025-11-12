El 10 de enero de 2025, Nicolás Maduro inició un nuevo mandato presidencial en Venezuela, y bajo su gestión, millones de ciudadanos hoy continúan beneficiándose a través del otorgamiento de prestaciones económicas puntuales. Con respecto a precisamente la entrega de bonos sobre territorio llanero, resulta importante destacar que hoy los beneficiarios de tanto Beca Universitaria como Enseñanza Media, ya pueden hacer efectivo el cobro de subsidios que Gobierno Bolivariano les dirige para aliviar carga económica, pero solo si terminan cumpliendo con ciertos requisitos.

ESTOS REQUISITOS DEBES CUMPLIR PARA EL COBRO DE LOS BONOS DIRIGIDOS A BECA UNIVERSITARIA Y ENSEÑANZA MEDIA

Anualmente, el Gobierno Bolivariano mediante Sistema Patria, hace efectiva la entrega de diversos beneficios económicos en favor de los estudiantes de diversos niveles académicos que hacia el mes de noviembre 2025, pasan a cobrar sus respectivos montos tras certificación de requisitos presentados.

Las condiciones consideradas para realizar retiros de dinero correspondientes a bonos de Beca Universitaria y Enseñanza Media, hoy deben ser cumplidas y completadas a través de plataforma donde proceso de activación revela lo siguiente:

PASOS PARA ACREDITAR REQUISITOS DE BECA UNIVERSITARIA

- Inicia sesión en Plataforma Patria.

- Actualiza tu perfil desde la sección “Laboral”.

- Selecciona las opciones donde debes certificar que eres un estudiante de bachillerato.

PASOS PARA ACREDITAR REQUISITOS DE BECA ENSEÑANZA MEDIA

- Actualiza tu perfil accediendo a Plataforma Patria, e indicando así tu condición de estudiante universitario.

- Tras completar el registro, empezarás a figurar en la lista de beneficiarios que recibirán el bono de manera continua.

Si sigues al pie de la letra los pasos compartidos, quedarás habilitado de manera automática para cobrar los bonos que el Gobierno Bolivariano dirige a estudiantes de diversos niveles académicos sobre territorio venezolano, y mensualmente beneficiarte para continuar estudios, pagar alguna carrera, o aportar en el hogar.

¿CUÁNTO COBRAN LOS BENEFICIARIOS DE BECA UNIVERSITARIA Y ENSEÑANZA MEDIA EN NOVIEMBRE 2025?

Va culminando el 2025, pero no el otorgamiento de bonos que mensualmente favorecen a población venezolana de todas las edades, siendo los estudiantes de diversos niveles académicos aquellos que mediante Beca Universitaria y Enseñanza Media, terminan viéndose beneficiados.

El 10 y 11 de noviembre, el gobierno de Nicolás Maduro habilitó los pagos dirigidos a quienes figuren registrados en el Sistema Patria, y de esta forma acceden al retiro de los siguientes montos con aumento efectivo:

BECA UNIVERSITARIA

- Monto ascendente a los 1.248,80 bolívares que equivalen a 5,40 dólares al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

BECA ENSEÑANZA MEDIA

- Monto ascendente a los 832,50 bolívares que equivalen a 3,60 dólares al tipo de cambio vigente del BCV.

Con respecto al medio de pago, recuerda que el veMonedero te permite hacer efectivo los cobros, y desde la Plataforma Patria habilitada para todas las poblaciones beneficiarias, incluidos los estudiantes universitarios y de educación básica.

¿CUÁNDO EL MPPE LE PAGA A DOCENTES LOS MONTOS POR BONOS, QUINCENAS Y AGUINALDO EN 2025?

Anualmente, el Gobierno Bolivariano mediante el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), hace efectiva la entrega de diversos beneficios económicos en favor de los docentes y personal administrativo de escuela que hacia el mes de noviembre 2025, pasarán a cobrar variados montos establecidos por ley.

Desde inicios del mes de octubre, los maestros favorecidos con el otorgamiento de los siguientes conceptos, también vienen accediendo a la posibilidad de retirar dinero correspondiente a tanto las denominadas quincenas como el primer aguinaldo habitual de fiestas navideñas:

Evaluaciones, monto pagado desde el 30 de setiembre .

. Bono de Corresponsabilidad y Formación, monto pagado desde el 6 de octubre .

. Primera Quincena, monto pagado desde el 10 de octubre .

. Bono de Guerra (Personal Activo y Jubilado con Cestaticket), monto pagado desde el 15 de octubre .

. Primer mes de Aguinaldo, monto pagado desde el 15 de octubre .

. Bono de Guerra (Personal Jubilado sin Cestaticket), monto pagado desde el 18 de octubre .

. Cestaticket, monto pagado desde el 24 de octubre .

. Segunda Quincena, monto pagado desde el 24 de octubre.

De esta forma, termina cumpliéndose con el otorgamiento de variados beneficios económicos, y hacia maestros que figuran regulados por el MPPE recibiendo desde Cestaticket ascendente a los 40 dólares con ajuste indexado, hasta el popular “Ingreso Contra La Guerra Económica” que llega a los 120.

EL CURSO VIRTUAL QUE DEBES APROBAR PARA COBRAR EL BONO DE CORRESPONSABILIDAD Y FORMACIÓN

De manera mensual, los trabajadores de instituciones públicas sobre territorio presidido por Nicolás Maduro, también son partícipes de programa de ayuda social mediante el cual los profesores debidamente inscritos, por ejemplo, pasan a gozar de cierta cantidad de bolívares siempre y cuando completen asignatura promovida por la Universidad Nacional Experimental del Magisterio (UNEM).

Según lo comparte El Nacional, el Bono de Corresponsabilidad y Formación enviado por Nicolás Maduro a fin de favorecer a maestros y directores adscritos al MPPE, es asignado tras llevarse a cabo el Plan de Formación Docente desde la comodidad de tu hogar, es decir, pudiendo hacer uso de un dispositivo móvil o laptop.

El MPPE promueve la realización de curso virtual para el otorgamiento del Bono de Corresponsabilidad y Formación en Venezuela.

Una vez concretado este trámite referente a dicha asignatura que promueve el UNEM, cada beneficiario venezolano quedará apto para cobrar más de 10 mil bolívares desde incluso inicios de octubre 2025, y de acuerdo a las estimaciones previstas tomando en cuenta último pago de setiembre.

A propósito del monto establecido, también resulta importante destacar que el cronograma te obliga a completar el Plan de Formación Docente si buscas beneficiarte con el otorgamiento del Bono de Corresponsabilidad y Formación, recibiendo por parte de directores o responsables académicos de cada institución educativa, tanto el enlace de inscripción como todas las herramientas requeridas para garantizar la actualización pedagógica solicitada.