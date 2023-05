¿Qué dijo Diosdado Cabello sobre los ajustes al Bono alimentación y Guerra Económica?

En Venezuela, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, respaldó los anuncios del Gobierno de Nicolás Maduro el pasado 1 de mayo sobre los ajustes del Bono Alimentación a 40 dólares y de Guerra Económica a 30 dólares, sin todavía aumentar el salario mínimo.

DIOSDADO CABELLO Y SU POSTURA SOBRE LOS AJUSTES AL BONO ALIMENTACIÓN Y GUERRA ECONÓMICA

Mediante una rueda de prensa del partido de gobierno, Diosdado Cabello señaló que a pesar de no poder aumentar el ingreso mensual de los trabajadores el presidente Maduro tomó la decisión de acudir a la marcha que había llegado a la Plaza O’Leary, en la urbanización El Silencio y “dar la cara”.

“Él sabe cómo comunicarse con los trabajadores; ellos saben comunicarse con Maduro. Si hubiera sido por disponibilidad de recursos no se podía dar incremento de nada, pero apartó de donde no había para aumentar con el dolor del alma, de no poder aumentar más. Ellos saben que Maduro no les va a caer a mentira”, dijo.

Asimismo, aseguró que el aumento del salario mínimo en Venezuela sigue siendo “prioridad” del gobernante Maduro y que en el momento en que pueda contar con los recursos subirá el salario. También, hizo votos para que siga en aumento la producción petrolera para que el país pueda exportar gas.

GOBIERNO DE VENEZUELA RECUPERARÁ BIENES ACTIVOS

El pasado 8 de mayo, Cabello mencionó que con las leyes de Extinción de Dominio, sancionada por la Asamblea Nacional (AN) de 2020 y la Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero, que espera por su segunda discusión, el Gobierno de Venezuela tendrá la posibilidad de recuperar bienes producto de la corrupción, en lo cual no solo incluyó los ilícitos en Pdvsa y la CVG, sino a la administración del desaparecido gobierno interino y la gestión del Parlamento de 2015.

“El que no la debe no la teme, después que no vengan con excusas. Así como a ellos los ayudan Estados Unidos, nosotros tenemos apoyo de amigos que nos dicen qué cobraron por ahí y quiénes. No es persecución, es poner reglas claras sobre la mesa, los vimos a todos en el distribuidor Altamira (intento de insurrección militar del 30 de abril), no vengan a decir que ya se salieron, como (Henrique) Capriles que ahora llama a votar”, sostuvo el primer vicepresidente del Psuv.