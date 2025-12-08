El 10 de enero de 2025 marcó el inicio de un nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro en Venezuela. Durante esta administración, una parte importante de la población sigue recibiendo apoyos económicos diseñados para cubrir necesidades específicas y brindar alivio frente a los costos de vida. En ese contexto, los estudiantes incluidos en los programas Beca Universitaria y Enseñanza Media ya tienen habilitado el retiro de los subsidios asignados por el Gobierno Bolivariano.

Sin embargo, estos beneficios solo pueden cobrarse si cada usuario cumple previamente con las condiciones establecidas para su acceso. Cada año, el Gobierno Bolivariano, a través del Sistema Patria, otorga distintos apoyos económicos destinados a estudiantes de múltiples niveles educativos. Quienes forman parte de estos programas pueden acceder al pago correspondiente, siempre y cuando hayan cumplido con la validación previa de los requisitos exigidos por la plataforma.

Revisa los REQUISITOS para acceder a la Beca Universitaria de Sistema Patria

Las condiciones consideradas para realizar retiros de dinero correspondientes a bonos de Beca Universitaria y Enseñanza Media, hoy deben ser cumplidas y completadas a través de plataforma donde proceso de activación revela lo siguiente:

PASOS PARA ACREDITAR REQUISITOS DE BECA UNIVERSITARIA

- Inicia sesión en Plataforma Patria.

- Actualiza tu perfil desde la sección “Laboral”.

- Selecciona las opciones donde debes certificar que eres un estudiante de bachillerato.

PASOS PARA ACREDITAR REQUISITOS DE BECA ENSEÑANZA MEDIA

- Actualiza tu perfil accediendo a Plataforma Patria, e indicando así tu condición de estudiante universitario.

- Tras completar el registro, empezarás a figurar en la lista de beneficiarios que recibirán el bono de manera continua.

Si sigues al pie de la letra los pasos compartidos, quedarás habilitado de manera automática para cobrar los bonos que el Gobierno Bolivariano dirige a estudiantes de diversos niveles académicos sobre territorio venezolano, y mensualmente beneficiarte para continuar estudios, pagar alguna carrera, o aportar en el hogar.

Cómo recuperar o cambiar contraseña en Patria

Para restablecer tu acceso en www.patria.org.ve, debes dirigirte a la opción destinada a recuperar la clave, la cual suele aparecer como “¿Olvidó su contraseña?” o “Recuperar Contraseña”. Una vez seleccionada, la plataforma solicitará tu número de cédula junto con el teléfono móvil o correo electrónico que registraste al crear tu cuenta.

Después de ingresar esos datos, el sistema enviará un código de verificación por mensaje de texto o por correo, según la información que tengas asociada. Con ese código podrás confirmar tu identidad y avanzar al último paso: crear una nueva contraseña. Esta debe ser robusta, con al menos ocho caracteres que combinen letras mayúsculas, números y símbolos para garantizar mayor seguridad.

