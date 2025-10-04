Desde el último viernes 3 de octubre, el Gobierno de Venezuela activó un nuevo ciclo de pagos a través del Sistema Patria, correspondiente al Bono Complementario Familiar, una de las ayudas económicas más esperadas del mes. Los beneficiarios comenzaron a recibir la notificación oficial mediante mensaje de texto o la aplicación VeMonedero.

El depósito forma parte del conjunto de bonos sociales que el Estado ha venido liberando desde fines de septiembre. Este apoyo busca reforzar los ingresos de miles de hogares venezolanos registrados en la plataforma Patria. Descubre en esta nota todos los detalles sobre los montos, fechas y cómo hacer efectivo el cobro.

¿CUÁNTO SE PAGA POR EL BONO COMPLEMENTARIO FAMILIAR?

Los beneficiarios recibirán uno de los tres montos establecidos por el Gobierno:

900 bolívares.

1.800 bolívares.

2.700 bolívares.

Los pagos se están efectuando de manera progresiva y se notifican directamente al usuario mediante el número 3532 o a través de la aplicación VeMonedero.

¿QUÉ OTROS BONOS SE HAN DEPOSITADO EN OCTUBRE?

Durante los últimos días, el Estado ha liberado varios bonos correspondientes a distintos sectores del país:

Corresponsabilidad y Formación, destinado a trabajadores públicos, con un monto base de 20.850 bolívares.

destinado a trabajadores públicos, con un monto base de 20.850 bolívares. Cuadrantes de Paz, para funcionarios de seguridad como PNB, GNB, Protección Civil y Bomberos, con 12.750 bolívares.

para funcionarios de seguridad como PNB, GNB, Protección Civil y Bomberos, con 12.750 bolívares. Cultores Populares, dirigido a promotores culturales, con 7.400 bolívares.

dirigido a promotores culturales, con 7.400 bolívares. Buen Pastor, para comunidades cristianas, con 2.200 bolívares.

para comunidades cristianas, con 2.200 bolívares. Bono Único Familiar, asignado a inscritos en programas sociales, con 2.700 bolívares.

¿CÓMO COBRAR UN BONO VÍA SISTEMA PATRIA?

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos:

Ingresa al portal Patria: Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación.

Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación. Acepta el bono: En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación.

En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación. Ve al monedero: Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible.

Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible. Transfiere a tu banco: Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”.

Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”. Confirma la operación: Revisa los datos y haz clic en “Aceptar” para finalizar el proceso.

¿QUÉ DETALLES DEBES TENER EN CUENTA?

Estar registrado correctamente en el Sistema Patria es requisito indispensable para recibir los bonos.

Los beneficiarios disponen de un plazo máximo de 15 días para aceptar un bono; de lo contrario, el pago será anulado de la billetera digital.

Desde el monedero se pueden realizar transferencias a terceros, pagar servicios básicos, televisión satelital y gestionar el cupo de gasolina.

La plataforma funciona de lunes a sábado, desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:59 de la noche.

Los montos de los bonos no son fijos, ya que el Ejecutivo los ajusta periódicamente.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE REGISTRARSE EN SISTEMA PATRIA?

Es importante registrarse en el Sistema Patria para optar a beneficios como los subsidios que brinda el gobierno venezolano.

Para hacer este proceso, el primer paso fundamental es completar el registro en línea a través de la página web www.patria.org.ve. Una vez en el sitio, se debe seleccionar la opción ‘Usuario/contraseña’ y luego hacer clic en ‘Regístrate’ para iniciar el proceso.

El sistema solicitará información personal esencial como número de cédula, teléfono celular, sexo, fecha de nacimiento y requerirá la validación del número telefónico mediante un código enviado por mensaje.

Posteriormente, se deberán ingresar datos adicionales como nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica precisa y crear una contraseña segura para finalmente hacer clic en ‘Registrar’.

Tras confirmar el registro exitoso e ingresar nuevamente con la cédula, el código de seguridad y la contraseña, la cuenta en la Plataforma Patria estará activa.