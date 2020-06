WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea que tiene millones de usuarios en el mundo y que permite tener una conversación fluida a través de texto, video, imágenes, etc. Al ser tan requerida, regularmente se comparten trucos y algunas acciones que pueden ser de mucha utilidad.

A todos nos ha pasado que en alguna oportunidad queremos ver el mensaje de algún contacto, pero no necesariamente dejar huella de esto.

Esto puede ser porque no tenemos tiempo de responder, o tal vez porque simplemente no queremos continuar con esa comunicación. Resulta bastante incómodo en ese caso, pero ya no tiene de qué preocuparte.

En la presente nota te daremos tres importantes consejos al respecto que podrás aplicar en ese tipo de situación.

1. Modo avión





Es importante saber que cuando se utiliza el modo avión se pierde la conectividad a Internet. Esto, debe ir acompañado de una previa desactivación de datos móviles o redes WiFi.

De esta forma y fuera de la red, podrás ingresar a esta conversación sin dejar rastro de eso.

Es importante desconectarse de Internet y seleccionar el modo avión. (Foto: Difusión)

Una vez que termines de revisar esta conversación, es importante que cierres la aplicación, antes de que te conectes nuevamente a internet.

2. Modo web





La versión web de WhatsApp tiene una variante que pocos conocen o utilizan. Y es que una vez que pases el mouse por encima de la conversación que desees revisar, automáticamente verás lo que dice el mensaje.

El tema es que solo tendrás acceso a la última línea de este chat. Si fue un texto extenso que incluye varios párrafos, te perderás todo el contenido previo a la último.

3. Widget de la App





Esta puede ser el truco más complejo, pues tiene un cierto procedimiento que pasamos a detallar.

En primer lugar, debes presionar la pantalla de tu teléfono móvil y seleccionar la opción “Widgets” que aparece en la parte baja.

Luego, debes buscar la opción WhatsApp y presionar esa opción. De esta manera podrás mover hacía cualquier parte de la pantalla.

Una vez hecho todo lo antes explicado, tendrás línea por línea los mensajes recibidos, sin necesidad de ingresar a la conversación y activar el doble check azul.

¿Qué sistemas operativos son compatibles con WhatsApp?





Android

iOS

Windows Phone

Symbian OSSeries 40

Tizen

Microsoft Windows

macOS

