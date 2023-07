Ford Maverick: llega a Perú la primera mini pick-up con propulsión híbrida

Ford amplía su portafolio de vehículos eco amigables con la llegada de All New Maverick híbrida. La mini pick-up es parte de la estrategia de electrificación de la marca en Sudamérica. Destaca por su motor Atkinson de 2,5 L que trabaja junto a un motor eléctrico de imán permanente.

“Esta versión destaca por combinar los atributos de nuestras pick-ups de Raza Fuerte con la innovadora tecnología híbrida capaz de reducir las emisiones mientras ofrece versatilidad, confort, seguridad para enfrentarse a cualquier desafío en la ciudad o fuera de ella”, comentó el gerente comercial de Ford Perú, Francisco Molina Pico.

El vehículo ofrece una potencia de 191 HP con un torque de 210 Nm. Cuenta con una transmisión automática CVT con tracción delantera 4x2, que permite cinco modos de manejo: Normal, Remolcar, Resbaladizo, Eco y Deportivo.

Equipa una batería de iones de lirio de 1,1 kWh, refrigerada por líquido. Al ser compacta es empaquetada debajo de los asientos traseros para optimizar la capacidad de carga. Su tecnología es auto recargable con la energía obtenida durante la conducción a través de un generador eléctrico que recolecta la energía mecánica, y con el Sistema de Frenado Regenerativo.

Tiene un peso bruto de 2.359 kg, con una capacidad de carga de 655 kg. A la vez, tiene una capacidad de tracción de 400 kg. Su distancia entre ejes es de 3.076 mm, on un largo de 5.072mm, 2.121 mm de ancho y 1.745 de alto.

Diseño compacto y funcional

Su diseño resalta por las características propias de las pick-up de Ford. Su parrilla cuenta con una barra transversal cromada. Mientras que sus espejos y manijas son del mismo color de la carrocería. Cuenta con faros LED. Sus líneas frontales son herencia de la Serie F de la marca. Y sus neumáticos son de 225/60 R18 A/S con aros de aleación de aluminio de negro.

Su caja de carga cuenta con el sistema Flexbed, con espacios para todo tipo de objetos. El interior llama la atención por sus asientos tapizados ActiveX, con ajuste eléctrico con ocho posiciones para el conductor, y ajuste manual con seis posiciones para el copiloto.

En confort, suma su arranque de motor y apertura de puerta sin llave, climatizador automático digital bi-zona y SecuriCode, un panel numérico en el marco de la puerta del conductor para poder ingresar sin necesidad de tener la llave.

Tecnología inteligente

El interior también presenta una pantalla multitáctil de 8″ con SYNC 2,5 compatible con Apple Car Play y Android Auto. Su tablero de instrumentos es digital de 6,5″, que permite visualizar y controlar las distintas funcionalidades de la pick-up. Además, ofrece la función Auto-hold, Selector de Cambios Rotativo “Rotary Gear”, Dirección Asistida Eléctrica (EPAS) y Control de Velocidad Crucero.

En concepto de seguridad, equipa el sistema de asistencia de conducción Ford Co-Pilot 360, con ADAS como el Asistente de precolisión con frenado autónomo de emergencia y detección de peatones, cámara trasera de alta resolución, y control automático de luces altas.

Integra asistencias de partida en pendiente, control de estabilidad y frenos de disco delanteros y traseros. Además de siete airbags, anclajes de seguridad LATCH en asientos posteriores y estructura ultra rígida de deformación programada.

All New Maverick está disponible desde US$ 38.990 o 152.061 soles. Se puede escoger entre los colores Azul Velocidad, Blanco Oxford, Gris Jet, Naranja Mecánica, Azul Glaciar Área 51, Gris Carbonizado, Plata Metálico, Negro Profundo, Rojo Metálico y Azul Metálico. Y tiene garantía de tres años o hasta 100,000 kilómetros.