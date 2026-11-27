Omoda & Jaecoo, firmas globales pertenecientes al grupo Chery, concretaron su desembarco en Arequipa gracias a una alianza estratégica con el grupo empresarial Incamotors. Acaban de inaugurar un espacio que marca un paso clave en la estrategia de expansión nacional de la compañía en el Perú, apostando por una de las plazas económicas más dinámicas del país.

El nuevo punto de venta está ubicado en la avenida Tacna y Arica 145, en el Cercado de Arequipa, y cuenta con un área de 200 m2. En este espacio, los interesador podrán conocer más sobre lapropuesta tecnológica y de diseño de modelos como el Omoda C5, Omoda C7, Jaecoo 5 y Jaecoo 8 SHS. Además de la exhibición comercial, la sede integra asesoría personalizada, pruebas de manejo (test drive), mantenimiento especializado y disponibilidad de repuestos originales, y atención de lunes a sábado.

El nuevo punto de venta está ubicado en la avenida Tacna y Arica 145, en el Cercado de Arequipa, y cuenta con un área de 200 m2. / Difusión

Crecimiento y demanda

La elección de la Ciudad Blanca responde a indicadores concretos de crecimiento económico y demanda vehicular. Entre enero y octubre del 2026, Arequipa registró 22.503 vehículos livianos nuevos inmatriculados, cifra que representa un incremento del 40,7 % frente al mismo periodo de 2025 y equivale al 10,37 % del total nacional. A este dinamismo se suma que la actividad productiva de la región creció 4,2 % durante el segundo trimestre de 2026, ubicándose por encima del promedio nacional de 2,6 %, según datos del INEI citados en el reporte corporativo.

Para consolidar esta operación regional, la marca se asoció con Incamotors, una organización con raíces comerciales arequipeñas que datan del siglo XIX y presencia ininterrumpida en el rubro automotor desde 1924.

“Esta apertura representa una apuesta por el potencial de Arequipa y por seguir construyendo una presencia sólida y sostenible en el mercado peruano. Nos sentimos muy satisfechos de hacerlo junto a Incamotors, un grupo con más de un siglo de trayectoria, que conoce profundamente esta región y comparte nuestra visión de crecimiento y excelencia en el servicio”, señaló Jonathan Lozano, gerente comercial y de concesionarios de Omoda & Jaecoo Perú.

Desde su llegada oficial al territorio peruano en marzo de este año, el fabricante chino acumula más de 1.200 vehículos inmatriculados en poco más de seis meses, alcanzando un pico mensual de 260 unidades colocadas. En el ranking de SUV entre abril y septiembre del 2026, la firma ingresó al Top 17 de la categoría y llegó a ocupar el puesto 13. Paralelamente, en el segmento de vehículos de nuevas energías (NEV), se posicionó dentro del Top 12 durante el mismo periodo y alcanzó la séptima ubicación en agosto.

Con miras al cierre de 2026, la compañía proyecta operar 20 concesionarios a nivel nacional para cubrir cerca del 95 % de la demanda del mercado y aproximarse a las 3.000 unidades comercializadas, con la meta de duplicar dichas cifras en 2027.