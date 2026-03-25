En una presentación que parecía sacada de una película del futuro, con robots interactuando con los asistentes, luces sincronizadas y un despliegue tecnológico que transformó el ambiente, se dio inicio al lanzamiento oficial de Omoda & Jaecoo en Lima. La puesta en escena buscó anticipar el espíritu de la marca y su propuesta de movilidad, donde el diseño moderno, la conectividad y la innovación se integran desde el primer contacto.

La llegada de ambas firmas representa el ingreso de un nuevo actor global al mercado automotor peruano. Como parte del Grupo Chery, uno de los fabricantes más importantes del sector a nivel internacional, Omoda & Jaecoo inicia operaciones en el país como subsidiaria directa, lo que permitirá gestionar de forma integral la experiencia del cliente, desde la comercialización hasta el servicio posventa.

Esta no se trata de una marca nueva o inexperta. Con presencia en 64 mercados y más de 900 mil unidades vendidas en menos de tres años, Omoda & Jaecoo se posiciona como una de las de mayor crecimiento en la industria automotriz global. Tony Li, LATAM General Manager de Omoda & Jaecoo, destacó que el ingreso al Perú responde tanto al conocimiento del entorno como a la confianza en la propuesta tecnológica. “Tenemos más de 20 años de experiencia en la región y conocemos muy bien este mercado. Confiamos en nuestros modelos y especialmente en nuestra tecnología híbrida, que ofrecerá una experiencia de conducción completamente nueva para los clientes peruanos”, señaló.

TECNOLOGÍA, DISEÑO Y EFICIENCIA COMO PILARES

El portafolio inicial está conformado por cuatro SUVs pensadas para distintos estilos de vida. Omoda C5 y Omoda C7 destacan por su enfoque urbano y tecnológico, mientras que Jaecoo 5 y Jaecoo 8 apuntan a usuarios con un perfil más explorador y preferencias por el desempeño off road y la versatilidad.

Uno de los principales diferenciales es la incorporación del Super Hybrid System, sistema desarrollado para combinar alto rendimiento con eficiencia energética. Según Li, esta innovación se traduce en beneficios tangibles para el conductor. “Priorizamos la seguridad con múltiples asistencias de conducción y logramos vehículos más potentes y silenciosos, con consumos de combustible significativamente menores y autonomías que superan los mil kilómetros”, explicó.

La propuesta se complementa con una estrategia comercial orientada a ampliar el acceso a la tecnología. Los modelos ya se encuentran disponibles en ocho puntos de venta ubicados en Lima (San Isidro, San Miguel, San Juan de Miraflores (Mall del Sur), Independencia (Lima Plaza Norte) y provincias (Piura, Chiclayo, Chimbote y Tacna), donde el público puede conocerlos de cerca y realizar pruebas de manejo.

CONFIANZA CON MIRADA A LARGO PLAZO

La operación directa de la marca en el país busca fortalecer la confianza del mercado desde el inicio. Este modelo permitirá mayor disponibilidad de repuestos y una respuesta más ágil en el servicio técnico. “Al ser una subsidiaria propia, podemos actuar con mayor rapidez y ofrecer una experiencia posventa más sólida para nuestros clientes”, agregó el ejecutivo.

La compañía proyecta vender 3,000 unidades durante su primer año y alcanzar las 10,000 en los próximos cinco años, consolidando así su posicionamiento en el mercado local. Este plan se alinea con su expansión internacional, que ya registra avances en Europa y otros mercados altamente competitivos.

Durante el mes de lanzamiento, los primeros compradores también podrán acceder a beneficios exclusivos y hasta participar por un viaje al Auto Show de Beijing, China. Conoce más sobre los modelos disponibles de Omoda & Jaecoo a través de su web www.omodajaecoo.pe/.

La marca se encuentra actualmente en exhibición en el Jockey Plaza, donde el público puede conocer de cerca los modelos, subirse a las unidades y vivir la experiencia de primera mano.

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