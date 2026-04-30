Con tecnología de punta, diseño disruptivo y alta eficiencia como principales atributos, Omoda y Jaecoo llegaron al Perú para consolidar el crecimiento acelerado que las ha convertido en un fenómeno global.

“Nuestras marcas siempre han generado expectativa en cada mercado al que ingresan, y Perú no será la excepción. Planeamos contar con 20 puntos de venta a nivel nacional y alcanzar las tres mil ventas retail durante el 2026”, señaló Jonathan Lozano, gerente comercial y de red de concesionarios de Omoda y Jaecoo, durante la inauguración de sus dos primeros puntos de venta oficiales en San Isidro y San Miguel.

El objetivo de ambas marcas se respalda en un inicio prometedor: antes de la apertura de sus primeros concesionarios, ya habían logrado vender más de 100 unidades.

Las marcas ingresan a dos de los clústeres automotrices más importantes del país de la mano del Grupo Alese, un socio estratégico con amplia trayectoria en el sector automotriz peruano, que cuenta con más de 30 años de experiencia, más de 20 puntos de venta a nivel nacional y más de 12 talleres especializados con tecnología de última generación. Este respaldo aporta solidez y confianza al desarrollo de la marca en el país.

Sus modernos concesionarios, ubicados en la Av. República de Panamá en San Isidro y la Av. Elmer Faucett en San Miguel, ofrecen instalaciones de primer nivel, opciones de test drive que permiten evaluar el desempeño de sus SUV, así como un servicio de atención personalizada y postventa, asegurando un acompañamiento integral al cliente.

“Esta inauguración representa un hito para nosotros, ya que marca un nuevo ritmo en el mercado automotriz con marcas como Omoda y Jaecoo, nuestros principales aliados estratégicos. Esta operación nos permitirá consolidar una propuesta de excelencia y establecer nuevos récords de ventas”, afirmó Carolina Vásquez, gerente general adjunto de Grupo Alese.

Identidad joven y de vanguardia

En apenas tres años en el mercado global, Omoda y Jaecoo han logrado presencia en 69 países y superar el millón de unidades vendidas a nivel mundial. Este desempeño se sustenta en atributos compartidos como el desarrollo tecnológico, el diseño de vanguardia, el enfoque juvenil y la eficiencia.

Ambas marcas cuentan con modelos en versión “super híbrida”, una tecnología que combina motores de combustión y eléctricos para ofrecer altos niveles de rendimiento y una autonomía que, en algunos casos, alcanza los 1,300 kilómetros.

Más allá de esta visión común, ambas marcas presentan identidades claramente diferenciadas. Omoda está orientada al usuario urbano, con un ADN definido por conceptos como “futuro, moda, tecnología y sostenibilidad”.

Por su parte, Jaecoo se posiciona en el segmento de todoterrenos refinados, potentes y de alto desempeño. Sus modelos redefinen la categoría al incorporar elegancia y un enfoque aventurero, alejándose de los estereotipos tradicionales de rudeza.

Portafolio inicial

Durante su primer año en el país, ambas marcas del grupo Chery presentan un portafolio de SUV compuesto por los modelos Omoda C5 (desde US$ 14,490), Omoda C7 (desde US$ 24,990), Jaecoo 5 (desde US$ 16,990) y Jaecoo 8 SHS (desde US$ 40,490).

Además, la marca complementa su propuesta con un sólido servicio postventa que incluye garantías extendidas, disponibilidad de repuestos, talleres especializados y atención personalizada, reforzando la confianza del cliente en esta nueva etapa de expansión.

Visita los flagships oficiales

Descubre el poder de Omoda y Jaecoo en sus nuevas tiendas:

Av. República de Panamá 3358, San Isidro

Av. Elmer Faucett 121, San Miguel

Visita www.omodajaecoo.pe y conoce los vehículos que están redefiniendo el mercado automotriz.

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