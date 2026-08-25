La Universidad Continental, parte de Continental International Education (CIE), recibió la Acreditación Internacional Sello SOFÍA, otorgada por la Fundación para el Conocimiento madri+d, organismo español de aseguramiento de la calidad universitaria, acreditado por ENQA e inscrito en el European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR). Con este reconocimiento, la Universidad Continental se convierte en la primera institución de educación superior en el Perú en obtener esta distinción, válida por cinco años.

El Dr. Fernando Barrios Ipenza, presidente de la Universidad Continental, destacó que este reconocimiento marca un nuevo estándar de calidad que supone próximos retos. “Recibir esta acreditación no debe entenderse como un punto de llegada, sino como un punto de partida. Nos autoexige demostrar con hechos que la calidad no es algo que se declara, sino algo que se practica. Que la mejora continua no es un proyecto, sino una cultura y que crecer no significa solamente llegar a más personas, significa escalar el impacto, generar más valor, transformar más vidas y contribuir más al desarrollo del país” remarcó.

Un hito para la calidad educativa en el país

El Dr. Federico Morán, director de la Fundación para el Conocimiento madri+d, estuvo a cargo de la entrega oficial del certificado —recibido por el Dr. Barrios y la Dra. Saksanian— y resaltó cómo esta acreditación posiciona a la UC dentro y fuera del Perú. “El Sello Sofía evalúa a la universidad en su conjunto y sitúa a la Universidad Continental en un nivel equiparable a los estándares europeos, lo que constituye una mención de excelencia. La evaluación reconoce a la Universidad Continental como una institución sólida y madura, y destaco cinco ejes sobresalientes: su gobierno y estrategia, la calidad de la enseñanza, la investigación, la internacionalización y la innovación digital”, precisó. De esta manera, el Sello Sofía es una vitrina de máxima visibilidad internacional que permite a la universidad competir y colaborar en igualdad de condiciones con cualquier universidad europea.

Por su parte, la Dra. Christina Saksanian, rectora de la Universidad Continental, dedicó el logro a toda la comunidad universitaria: “Este reconocimiento es un mérito colectivo de toda la familia de la Universidad Continental y, a la vez, un compromiso para seguir ofreciendo educación de calidad, manteniendo los más altos estándares en el Perú y contribuyendo, desde nuestra labor educativa, al progreso y la mejora social del país.”

La ceremonia contó con la participación de representantes del sector educativo y profesional del país, entre ellos la Dra. Susana Paredes, vicepresidenta del Consejo Directivo de SUNEDU; el Dr. Luis Rodríguez, secretario general de SUNEDU; el Dr. Ángel Velasco, presidente del Consejo Directivo de SINEACE; así como representantes del Colegio Médico del Perú y de otros colegios profesionales. A la vez, el evento fue transmitido en tiempo real en los campus de Los Olivos, Huancayo, Arequipa, Cusco, Ica y Ayacucho.

Con este logro, la Universidad Continental imprime un nuevo estándar europeo, consolidando su posición como referente de calidad educativa en el Perú y en la región.

Sobre el Sello SOFÍA

El Sello SOFÍA es una acreditación institucional internacional dirigida a universidades de habla hispana no pertenecientes al Espacio Europeo de Educación Superior. A diferencia de las acreditaciones por programa, evalúa a la institución en su conjunto bajo los European Standard Guidelines (ESG) de aseguramiento de la calidad.

Acerca de la Universidad Continental

La Universidad Continental, parte de Continental International Education (CIE), es una institución de educación superior con presencia en Huancayo, Lima, Ica, Arequipa, Ayacucho y Cusco, comprometida con la calidad educativa, la innovación y la internacionalización.