En tiempos en los que las películas sobre la tecnología pueden parecer sobreexplotadas o exageradamente técnicas, “Drop” se siente refrescante. Utiliza los dispositivos digitales como parte integral del terror moderno, pero sin perder de vista el corazón humano que late en su centro. Todo transcurre en tiempo casi real, con una protagonista atrapada en un restaurante elegante de Chicago, mientras su teléfono se convierte en el canal de una pesadilla.

En Saltar Intro de El Comercio ya hemos podido ver “Drop: amenaza anónima” y aquí te damos nuestra reseña.

Un inicio con cicatrices

La película arranca con un prólogo de violencia cruda y directa: Violet, interpretada por la brillante Meghann Fahy, sobrevive un episodio brutal con su pareja abusiva. Años después, madre soltera y terapeuta para mujeres que han vivido experiencias similares, Violet se prepara para su primera cita en mucho tiempo. Su cita es con Henry (Brandon Sklenar), un fotógrafo simpático con quien ha estado intercambiando mensajes. Todo parece prometer una noche tranquila… hasta que empiezan a llegar los mensajes.

Pero no son mensajes normales. A través de una app ficticia llamada “DigiDrop” —una especie de AirDrop con intenciones siniestras—, Violet comienza a recibir imágenes, textos y memes que, en tono aparentemente juguetón, se transforman rápidamente en amenazas. Alguien en el restaurante está viendo todo lo que hace. Y lo peor: le muestran imágenes de un intruso en su casa, apuntando con un arma a su hijo y a su hermana. La orden es clara: si no sigue las instrucciones, ambos morirán.

Meghann Fahy como Violet y Brandon Sklenar como Henry en el thriller "Drop: Amenaza anónima" (Foto: Universal Pictures)

Suspenso en tiempo real: cuando cada segundo cuenta

Uno de los mayores logros de “Drop” es su ritmo. A diferencia de tantos thrillers que se diluyen en explicaciones innecesarias, Landon dirige una experiencia tensa, de 90 minutos sin desperdicio. La mayor parte de la película ocurre en un solo lugar, pero eso no la limita. Al contrario: potencia la tensión. Cada movimiento, cada gesto, cada mirada de los personajes puede ser clave para descifrar qué está pasando o para intentar escapar de la amenaza.

El uso del teléfono no es un simple recurso visual: se convierte en una extensión del suspenso. Violet recibe instrucciones crípticas, tiene que improvisar respuestas, y lo peor: no puede pedir ayuda a nadie. El guion de Jillian Jacobs y Chris Roach juega con la frustración y la impotencia de quien no es escuchado cuando más necesita ayuda. Hay un subtexto poderoso sobre cómo las mujeres sobrevivientes de violencia son constantemente silenciadas o ignoradas por su entorno.

Una actriz que lo entrega todo

Meghann Fahy, a quien muchos conocimos en “The White Lotus”, demuestra aquí que está más que lista para protagonizar cine. Su interpretación de Violet es conmovedora, real y compleja. En una historia que fácilmente podría volverse inverosímil, Fahy mantiene todo en pie. Su dolor es creíble, su miedo se transmite, pero también lo es su determinación. No es una víctima pasiva: es una madre que hará todo lo necesario por proteger a su hijo.

Por su parte, Brandon Sklenar aporta una interpretación sólida como Henry. Aunque inicialmente parece ser el “príncipe encantador” que podría venir al rescate, la historia lo evita inteligentemente. Aquí no hay caballeros salvadores, sino una mujer que, aunque rota, se reconstruye en el transcurso de una sola noche.

Tecnología como terror cotidiano

Lo más aterrador de “Drop” no es un asesino con máscara o una figura en la sombra: es la tecnología cotidiana usada en nuestra contra. ¿Qué pasaría si tu celular, ese aparato que todos tenemos en la mano, se convirtiera en el medio de control de alguien dispuesto a hacerte daño? ¿Y si ese alguien estuviera a solo metros de distancia, mirándote?

Landon logra que el concepto se sienta plausible sin ser exagerado. Hay algo escalofriante en ver cómo cada persona en el restaurante mira su pantalla, dejando en claro que todos están conectados, pero también completamente aislados. En ese contexto, el verdadero enemigo es la imposibilidad de comunicación auténtica.

Una puesta en escena simple pero efectiva

La estética de “Drop” no busca deslumbrar con fuegos artificiales. Al contrario, es contenida, sobria y eficaz. La fotografía, el diseño de sonido y la edición acompañan el pulso narrativo sin distraer. Mención especial para la música de Bear McCreary, que añade un nivel extra de tensión en los momentos justos.

Sí, si uno analiza demasiado el plan del villano o el clímax, puede encontrar huecos o decisiones cuestionables. Pero eso es perder de vista lo importante: la experiencia. “Drop” funciona como una montaña rusa, y como toda buena montaña rusa, lo que importa no es el final, sino el vértigo del trayecto.

Una historia sobre resistir… y resistirse

Más allá del suspenso, “Drop” es también una historia sobre resiliencia. Violet no solo escapa de una amenaza física, sino también del peso de sus traumas pasados. Es un viaje emocional que se vive con ella, paso a paso, mensaje a mensaje. Fahy le da a su personaje una humanidad que se queda contigo incluso después de los créditos.

La película no necesita flashbacks innecesarios ni largas exposiciones. Nos da lo justo para entender el dolor de Violet y nos invita a acompañarla en su lucha. Esa economía narrativa es otro de sus puntos fuertes.

Una cita imperdible con el suspenso

“Drop” es ese tipo de película que no necesita reinventar la rueda para ser efectiva. Con una idea simple, una ejecución precisa y una protagonista que lo da todo, logra lo que muchas películas más ambiciosas no consiguen: mantenerte pegado al asiento, haciéndote partícipe de cada giro, cada decisión y cada suspiro.

Para quienes buscan un thriller moderno, intenso y protagonizado por personajes humanos, “Drop” es una excelente opción. Un recordatorio de que el terror más real no siempre viene del exterior… a veces, está a solo una notificación de distancia.

La película ya está disponible en las salas de cine de Perú.