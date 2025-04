La segunda temporada de “The Last of Us” se estrenó el domingo 14 de abril con su primer episodio titulado “Alone and Forsaken”. La serie postapocalíptica, basada en el popular videojuego de Naughty Dog, regresa luego de más de un año desde su final de temporada por Max, con Pedro Pascal y Bella Ramsey retomando sus roles como Joel y Ellie, y además logrando buenas cifras en audiencia.

La expectativa por el retorno de los personajes de Pascal y Ramsey era alta en el grupo de fans, luego de que la primera temporada lograra un promedio de más de 30 millones de espectadores por episodio y se consolidara como uno de los estrenos más exitosos de HBO en la última década.

Con la segunda temporada, los showrunners de la serie Craig Mazin y Neil Druckmann convocaron a 5,3 millones de espectadores en su debut vía señal de cable y por streaming, según datos de Nielsen. A pesar de ser ligeramente inferior a los 4,7 millones con los que arrancó la primera temporada, el episodio se posicionó como uno de los más vistos desde el estreno de “House of the Dragon” en 2022.

Joel y Ellie (Pedro Pascal y Bella Ramsey) regresan a "The Last of Us 2". (Foto: PlayStation Productions / Sony Pictures Television / Naughty Dog / The Mighty Mint / Word Games)

“The Last of Us”, Temporada 2: Un regreso fuerte

Según Warner Bros. Discovery, los más de 5 millones de espectadores de la serie se basan en mediciones para televisión lineal y en cifras propias de la plataforma Max. Además, el episodio superó en un 13% el promedio de visualizaciones en streaming que tuvo el inicio de la primera temporada, lo que demuestra un crecimiento en la audiencia digital de la serie.

La segunda temporada consta de siete episodios y cubre parte de los eventos del videojuego “The Last of Us Part II”, que será completado con una tercera temporada ya confirmada. En el segundo ciclo, además de Pascal y Ramsey, regresan Gabriel Luna como Tommy, y Rutina Wesley como María. También se suman nuevas incorporaciones como la actriz peruana-estadounidense Isabela Merced en el rol de Dina, y Kaitlyn Dever como Abby, un personaje clave en esta nueva etapa de la comunidad de supervivientes de Jackson.

¿Qué pasó en el primer episodio de “The Last Of Us 2″?: Tensión y nuevas amenazas

Bella Ramsey e Isabela Merced en "The Last of Us 2".

El primer episodio arranca mostrando la distancia emocional entre Joel (Pascal) y Ellie (Ramsey), quienes ya no viven juntos en la misma casa, porque ella decidió mudarse al garaje. Su actitud refleja un resentimiento no resuelto hacia quien ahora es como su padre. En tanto, él acude a terapia psicológica con Gail, la esposa de Eugene, un exluciérnaga al que Joel confiesó haber matado.

Dina (Isabela Merced), la nueva amiga y compañera de patrullas de Ellie, intenta amortiguar la tensión entre ella y Joel sin éxito. Otro día, ellas van a patrullar con un equipo de supervivientes y deciden entrar a un supermercado abandonado. En una zona de peligro, Ellie se encuentra con un nuevo tipo de infectado más inteligente, algo que posteriormente comunica al comité de Jackson.

La amenaza también se extiende más allá del virus. Una enojada Abby (Kaitlyn Dever) y su grupo, externo a Jackson, están en busca de venganza por lo ocurrido en Salt Lake City en la temporada anterior. Aunque no saben con exactitud quién es Joel ni dónde encontrarlo, sus pistas parecen suficientes para provocar un conflicto en la pacífica comunidad.

Guía de episodios de “The Last of Us 2”: ¿dónde y cuándo ver los nuevos capítulos?

La segunda temporada se compone de siete episodios que se estrenan semanalmente cada domingo en HBO y Max. A continuación, este es el calendario completo de lanzamientos.

Episodio 1 – “Alone and Forsaken”: 14 de abril

Episodio 2 – 21 de abril

Episodio 3 – 28 de abril

Episodio 4 – 5 de mayo

Episodio 5 – 12 de mayo

Episodio 6 – 19 de mayo

Episodio 7 – 26 de mayo

Cada episodio se lanza a las 9:00 p.m. (hora del Este en EE. UU.), y está disponible en simultáneo en Latinoamérica a través de Max.