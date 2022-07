Antecedida con el título de la película más aterradora de la historia de Taiwán, “Maleficio” (Incantation) llegó a Netflix el 7 de julio y es actualmente, una de las favoritas de la plataforma y las que más intriga está provocando debido a la historia real en la que está basada.

¿De qué va la historia?

Hace seis años, una mujer llamada Li Ronan violó, junto a sus amigos, un tabú religioso. Los compañeros de la mujer murieron instantáneamente debido a que miraron directamente a la cara de la deidad malévola, mientras que ella, entonces embarazada, y su hija fueron maldecidas debido a que Ronan recitó un encantamiento. Aterrada por lo que ocurre, Li tiene que proteger a su hija de las consecuencias de sus actos.

Estrenada en el cine en marzo de este año, “Maleficio” recaudó más de 170 millones de dólares taiwaneses (5,7 millones de dólares estadounidenses) lo que la convirtió en la película más taquillera de 2022 hasta la fecha en Taiwán. Además, fue aplaudida por la crítica y ha obtenido siete nominaciones en el Festival de Cine de Taipéi (incluida la de Mejor largometraje y Mejor dirección).

Pero ¿qué es lo que hecho que “Maleficio” tenga una recepción tan buena por parte del público? Su similitud con las técnicas del género de terror de películas como “El proyecto de la bruja de Blair” y “Paranormal Activity” (como el metraje encontrado y personajes que se dirigen al público a través de la cámara).

Kevin Ko, director de la cinta, dijo que se inspiró en la cultura de Internet: los hilos de los foros, las confesiones de los ‘youtubers’ y las cadenas de correos electrónicos. El tráiler de la película, además, incluye un test psicológico con una noria y un tren en marcha que apunta a la idea de que la intención de los espectadores puede influir en los resultados de la vida real.

Ko explicó que su objetivo era crear una conexión interactiva con el público. “Sé cómo asustar al público con una secuencia de terror eficaz, pero a una buena película de terror no le basta con esos trucos”, dijo en la presentación de la película para Netflix. “El meollo debe tratar sobre la naturaleza humana. En el fondo al público tienen que importarle los personajes”, explicó.

El director Kevin Ko, durante el rodaje de "Maleficio". Foto: Netflix / Howard Yu

Influenciado en la oleada de terror asiático que se hizo popular en todo el mundo en los años 90 y a principios de los 2000, con películas como las japonesas “The Ring” (El círculo), “Llamada perdida”, “La maldición” (The grudge) “Dark Water” o el largometraje hongkonés “The Eye”, Ko apuesta por la ternura en medio del gore.

“El terror asiático no solo gira en torno al gore descarnado, tiene cierta ternura. Te asusta, pero también te conmueve, incluso te cura”, dijo.

Una historia real detrás

“Maleficio” se basa ligeramente en una historia real taiwanesa sobre una familia de adoradores de una secta, ha revelado Ko, sin embargo, no se han dado detalles específicos del origen.

Algunos medios sostienen que “Incantation” se inspira en un incidente en el distrito de Gushan , Kaohsiung en 2005 en el que una familia Wu de seis miembros afirmó que estaban poseídos por varias deidades de la religión popular china. Esta aparente maldición terminó con la vida de una menor y el posterior encarcelamiento de los implicados.

Imagen del rodaje de "Maldición". Foto: Netflix / Howard Yu

Ko dice que esa historia le intriga, pero que también le da miedo. “El respeto por la religión, y en especial por los credos y tabúes religiosos que son muy oscuros, se compone de cierto grado de miedo”, cree . “Me encantan las historias de terror, y aun así no me atrevía a abordar este tema. En “Maleficio” quise amplificar ese sentimiento”, agregó.

SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM