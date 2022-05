La serie de ciencia ficción de Netflix “Bienvenidos a Edén” se ha convertido en un éxito. Esta producción no hubiera tenido el mismo impacto sin el personaje de Maika, el cual es interpretado por la actriz española Lola Rodríguez. En esta nota, hacemos un repaso por la vida de la estrella que se ha convertido en un símbolo de fortaleza para el colectivo LGBTQ + en su país natal.

Lola Rodríguez nació en Gran Canaria, España, en 1998. Es más de una ocasión se ha denominado como una mujer fuerte y sin miedo para hacer nuevos proyectos. Ella narró en una entrevista el medio Heraldo que siempre tuvo el apoyo de sus padres en las decisiones que tomaba.

“Se me notaba mucho lo que me gustaba y lo que no. Y como mis padres lo veían con naturalidad, siempre me sentí muy libre en casa”, indicó al medio Heraldo. Sin embargo, la historia no era la misma fuera de casa. “La gente no estaba preparada y tenía que seguir con el rol establecido”, recordó.

"Quizás gracias a la Psicología a mí la fama no me ha cambiado. Me la estoy tomando con mucha calma", indica la actriz.

La actriz siempre se ha mostrado muy abierta sobre cuándo empezó hacer su cambio de género. A los nueve años empezó con la transformación y desde los 11 años decidió que se llamaría Lola para siempre.

Empezó su carrera como modelo, pero siempre quiso actuar. Fue en el 2020, que se le presentó una gran oportunidad ser parte de la serie “Veneno”, ficción que está basada en el libro “¡Digo! Ni puta, ni santa. Las memorias de La Veneno”, de la escritora Valeria Vegas.

Su primer protagónico

El primer protagónico de Lola Rodríguez fue en “Veneno”, una serie española producida por Atresmedia Studios para HBO Max. “Veneno” es una ficción sobre la vida y muerte de Cristina Ortiz, una actriz y cantante transexual conocida en España como “la Veneno”. Lola interpreta a la escritora y periodista Valeria Vegas, quien decide escribir las memorias oficiales de Cristina.

Lola Rodriguez como Valeria Vegos en la serie de HBO Max "Veneno".

“Cristina es un referente de lucha, de fuerza, de carisma, pero sobre todo de cómo no podemos actuar como sociedad. Lo de ‘La Veneno’ no se puede repetir, tenemos que darnos cuenta de que un niño necesita un entorno seguro por derecho, sin importar si tiene la suerte de tener buenos padres o no”, relató sobre la serie en una entrevista para El País.

Tanto Valeria como Maika, el personaje que tiene en la serie de Netflix “Bienvenidos a Edén”, son roles que rompen del estereotipo que lamentablemente tienen los personajes trans en las series. “Estamos dejando de mostrar a los personajes trans como los ‘pobrecitos’ de la historia. Esto no es un hándicap, ni algo que condicione la vida de nadie. Es una realidad más. Lo único que nos condiciona es el rechazo y la discriminación. En mi caso, Maika o Valeria son personajes que lo representan muy bien, y siento que hay cada vez más personajes LGTBI dignos”, dijo en una reciente entrevista para el medio 20minutos.es

Lola Rodriguez en la serie "Bienvenidos a Edén" de Netflix. (Foto: Netflix)

Su nuevo proyecto

Si bien oficialmente no se sabe si “Bienvenidos a Edén” tendrá segunda temporada, es muy probable que Netflix le renueve una siguiente temporada debido al éxito que ha tenido. Por ahora, el nuevo proyecto confirmado de la actriz es una ficción llamada “Vestidas de azul”.

Tras el positivo impacto que tuvo “Veneno”, se decidió crear “Vestidas de azul”. Esta producción está basada en el célebre documental homónimo sobre las mujeres trans en los años ochenta y sobre el que Valeria Vego también escribió. “Fue una idea que surgió de repente cuando estábamos terminando Veneno. El documental y sus mujeres son un verdadero sueño. Algo totalmente diferente a lo anterior, que ahora tiene una mayor libertad para ahondar en temas importantes que nos conciernen a todos, especialmente a las personas trans”, contó a 20minutos.es

Lola Rodriguez formará parte de la serie "Vestidas de Azul", secuela de "Veneno".

Quiere trabajar en Hollywood

La joven actriz no quiere ponerse límites en su carrera y tiene grandes sueños. En una entrevista dijo que aspira llegar a Hollywood. “Hablo inglés y me gustan mucho las producciones que se están haciendo en EE UU. No quiero ponerme ninguna limitación, ni ninguna barrera. Quiero aspirar a todo lo que pueda siendo actriz. Sin miedo”, dijo.

Por el momento, además de “Vestidas de azul”, la española se encuentra en Madrid con una obra de teatro. “De hecho, ahora estoy realizando una obra de teatro en Madrid que se llama ‘La gaviota o los hijos de’. Estoy muy tranquila con mi carrera. Aspiro a ser una buena actriz, a currármelo, a seguir formándome. Para m, el éxito es poder sentirme realizada como intérprete”, añadió.

"Estuve desde los 11 años hasta los 17 sin poder cambiar de nombre en el DNI. Y cambiarlo fue tremendo: psiquiatra, psicólogo, testigos y constantes visitas al juzgado a que me valorara un juez que no quería ni verme", dijo Lola Rodriguez a Heraldo.

Sufrió de discriminación

Si bien siempre tuvo el apoyo de sus padres y amigos, la actriz reconoce haber sufrido la discriminación que lamentablemente persigue a las niñas trans. “Siempre he sido ‘la otra’, ‘la rara’… En mi clase de la universidad era ‘la trans’ “, dijo en una entrevista para el País de España.

Además, reveló que fue gracias al rol de Valeria en “Veneno” que logró empoderarse y reconciliarse con ella misma.

Lola Rodriguez comparte roles en "Bienvenidos a Edén" con la cantante y actriz mexicana Belinda. (Foto: Netflix) / LUCIA FARAIG/NETFLIX

En otra entrevista, volvió a comentar que durante sus años en el colegio y universidad, recibió comentarios hirientes: “Mis compañeros, por ignorancia, al principio no me aceptaban, pensaban que era un bicho raro”. Sin embargo, también recordó que fue gracias al apoyo de sus profesores que logró sentirse mejor durante estos años. “Los profesores me apoyaron desde el principio y eso fue clave, hizo que los demás cambiaran el chip. Yo siempre he sido muy positiva y tengo un recuerdo precioso del instituto”, dijo para el Heraldo.

La estrella española menciona que no ha tenido problemas en el amor y que a los 14 vivió su primer amor romántico. “Ser trans no me ha representado ningún problema en el amor”, añadió.

Activista

Lola Rodríguez es considera en España como la voz de su colectivo LGBTQ +, aunque ella no siente que lo sea y se refiere a su participación por los derechos de las personas LGBTQ + de una forma más modesta.

“Cuando me quieren subir tan arriba siento vértigo. Yo lo único que quiero es dar un mensaje de amor y de apoyo, ser una más en esta lucha y que haya muchas personas trans en todos los ámbitos que sirvan de referente”, indicó a Heraldo.