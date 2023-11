Vivencias, presiones y música, el documental de la vida de Robbie Williams, que lleva el nombre del cantante, es uno de los estrenos de noviembre en Netflix. Tendrá cuatro episodios donde el artista muestra su lado más íntimo.

Joe Pearlman, nominado al Premio Emmy y al BAFTA por el documental a la banda “BROS” en 2019, arma el esquema de la vida de fama de Robbie Williams. Pero otras figuras importantes también están en la lista de producción, como el reconocido director británico Asif Kapadia (”Amy”). Ridley Scott Associates se encargó del proyecto sobre el cantante de “Candy” y “Love my life”.

Robbie Williams tiene hoy 49 años.

Son muchos los éxitos musicales de Robbie Williams. La serie documental de Netflix recopila los hechos de 30 años de vida artística del británico. Narra sus momentos de angustia por la magnitud de la fama, que lo persiguió desde “Angels”, su primera balada.

Fecha de estreno de “Robbie Williams”

“Es asombroso lo que ha pasado en mi vida, pero el pasado me tiene atrapado”, dice Williams frente a la cámara de Pearlman para Netflix. “Sentí que estaba entregando más de mí hasta que no pude reconocerme a mí mismo. Al ser el centro de atención, no puedes confiar en nadie. Es ridículo. Tuve un colapso nervioso frente a miles de personas. Lo que me destruiría también me hizo triunfar, tocar el fuego y empujar cuando dice ‘jala’, y ver si sobrevivo”, agrega.

La serie estrena el 8 de noviembre. Cuenta los inicios del cantante desde la banda juvenil Take That, pasando por su caída emocional, hasta su vida como padre de familia. Williams tiene cuatro hijos y está casado con la actriz estadounidense Ayda Field desde 2010.

La serie llega adelantada al estreno del biopic del cantante, “Better man”, el cual será dirigido por su amigo Michael Gracey (Australia). Será interpretada por el mismo cantante y el actor inglés Jonno Davies en su versión joven. En esta ficción, habrá más detalle sobre pasajes de la carrera del artista en las que surgieron adicciones y pensamientos suicidas, pero también se mostrará su recuperación y cómo hizo para seguir vigente.