Los seguidores del anime de “ONE PIECE” tendrán que armarse de paciencia una semana más para conocer los esperados orígenes de Bartholomew Kuma. Se ha confirmado que el episodio 1129 de la adaptación animada, que dará inicio al flashback de uno de los personajes más enigmáticos de la serie, ha sido retrasado y su emisión está programada ahora para el domingo, 18 de mayo de 2025.

La razón detrás de esta modificación en el calendario de estrenos es la emisión de un episodio recopilatorio durante la semana previa.

Un recapitulación protagonizada por Chopper

En lugar de la continuación directa de la trama principal en Egghead, el domingo 11 de mayo de 2025 se emitirá un episodio especial. Este capítulo, con Chopper como hilo conductor, repasará momentos clave relacionados con Jewelry Bonney y el propio Bartholomew Kuma. Titulado “Dr. Chopper’s Adventure Checkup -The Ballad of a Father and Daughter-”, este episodio busca refrescar la memoria de los espectadores sobre la conexión entre estos dos personajes y preparar el terreno para el inminente y emotivo flashback.

Este tipo de episodios recopilatorios son una práctica habitual en animes de larga duración como “One Piece”, sirviendo en ocasiones para dar tiempo al equipo de producción o simplemente para ofrecer un resumen temático antes de un arco importante o un momento crucial en la historia. Dado el gran impacto que se espera del pasado de Kuma en la narrativa actual, especialmente con la presencia de Bonney en Egghead y su relación con el antiguo Shichibukai y miembro del Ejército Revolucionario, una recapitulación centrada en ellos resulta pertinente.

El esperado inicio del flashback de Kuma

El plato fuerte llegará, por tanto, el 18 de mayo con el episodio 1129, que llevará por título “El pasado de Kuma, un mundo donde es mejor estar muerto”. Este título, ya conocido por los lectores del manga, augura un relato conmovedor y ciertamente oscuro sobre la vida de Kuma antes de convertirse en un Pacifista al completo bajo las órdenes del Gobierno Mundial y el Dr. Vegapunk.

El pasado de Kuma es uno de los más solicitados y anticipados por la comunidad de “One Piece”. A lo largo de la serie, hemos visto a Kuma como un personaje con múltiples facetas: un temible adversario en el Archipiélago Sabaody, un aliado inesperado que protege el Thousand Sunny, y una figura trágica cuya voluntad y recuerdos fueron borrados. Con este flashback, se espera que se revelen los motivos profundos detrás de sus acciones, su conexión con el Ejército Revolucionario, su relación con Bonney y las circunstancias que lo llevaron a sacrificar su propia identidad.

La adaptación animada de este segmento del manga es particularmente esperada por la intensidad emocional y la relevancia argumental que posee. Los estudios de animación tendrán la tarea de transmitir la crudeza y el dramatismo de la historia de Kuma, un personaje cuya aparente impasibilidad esconde un trasfondo lleno de sufrimiento y sacrificio.

Expectación ante las revelaciones

La emisión del episodio 1129 marca el comienzo de una de las narrativas más impactantes de la Saga Final de “One Piece”. El flashback de Kuma no solo arrojará luz sobre su propio destino, sino que también se espera que revele detalles cruciales sobre el Siglo Vacío, el linaje celestial y los oscuros secretos del Gobierno Mundial.

El título del episodio, “Un mundo donde es mejor estar muerto”, ya ofrece un atisbo de la dureza de las experiencias de Kuma. Los fanáticos están ansiosos por ver cómo TOEI Animation adaptará estos eventos, esperando una producción de alta calidad que esté a la altura de la importancia de esta historia.

Aunque el retraso de una semana pueda ser una pequeña decepción para quienes esperaban la continuación inmediata, la emisión de un episodio recopilatorio temático y la promesa de que el siguiente capítulo abordará finalmente el pasado de Kuma mantienen alta la expectación. El 18 de mayo se perfila como una fecha clave para los seguidores de “One Piece”, marcando el inicio de un viaje al desgarrador pasado de uno de sus personajes más enigmáticos.

Sinopsis del Episodio 1129 de “ONE PIECE”

Este episodio marca el inicio del tan esperado flashback de Bartholomew Kuma. La narrativa se sumerge en el oscuro y trágico pasado de Kuma, explorando los eventos y las circunstancias que moldearon su vida antes de su transformación en un arma humana al servicio del Gobierno Mundial. Se espera que se revelen sus orígenes, sus motivaciones, su conexión con figuras clave y los sacrificios que tuvo que realizar en un mundo donde la existencia misma parecía ser una carga. El episodio sienta las bases para comprender la complejidad y el dolor detrás de este enigmático personaje.

Ficha Técnica

Título del Episodio: El pasado de Kuma, un mundo donde es mejor estar muerto

El pasado de Kuma, un mundo donde es mejor estar muerto Número del Episodio: 1129

1129 Fecha de Emisión Estimada: Domingo, 18 de mayo de 2025

Domingo, 18 de mayo de 2025 Basado en el Manga de: Eiichiro Oda

Eiichiro Oda Director del Episodio: (Por confirmar)

(Por confirmar) Guionista del Episodio: (Por confirmar)

(Por confirmar) Estudio de Animación: TOEI Animation

TOEI Animation Cadena de Televisión Original: Fuji Television (Japón)

Fuji Television (Japón) Plataformas de Streaming: Crunchyroll, Netflix (las fechas de estreno pueden variar según la región y la plataforma)