“Montecristo”, la nueva serie protagonizada y producida por William Levy, se estrenó el pasado 14 de abril en Vix+ para el público latinoamericano y hará lo propio el 21 de este mes en España, a través de Movistar+.

Basada en la novela de Alejandro Dumas, esta serie cuenta la historia de Alejandro Montecristo (William Levy), un hombre de un poco más de cuarenta años con personalidad misteriosa y una gran fortuna. Situado en Madrid, este fundador y director ejecutivo de una nueva e innovadora empresa de tecnología que tiene impactada al mundo, entre ellos al poderoso hombre de negocios Fernando Álvarez Mondego (Roberto Enríquez), busca en realidad vengarse de todos los que lo traicionaron hace 18 años y terminaron por enviarlo a prisión por un asesinato que no cometió.

La serie está compuesta de 6 episodios, todos disponibles en ViX+. Si viste la historia y te quedaron algunos baches en el capítulo final, te explicamos a continuación el desenlace. Y si aún no la viste, te advertimos que lo que leerás a continuación, tiene SPOILERS .

El episodio final comienza con Alba tratando de escapar de la casa de su abuelo después de grabar a escondidas la confesión de este en la que acepta que es un asesino.

Rescatada por Alejandro, Alba le entrega a Mercedes, su madre, la confesión que tanto buscaban, para poder vengarse más adelante.

Por otro lado, Haydée, preocupada por su amigo Jackie, finalmente encuentra el cuerpo de este, en un terreno abandonado. Minutos después, Alejandro se entera de lo que ha pasado y ve el video en el que Jackie le confiesa que Fernando lo amenazó con matar a su familia por lo que para evitar traicionarlo, decidió suicidarse.

En ese momento pero en otro lugar, Helena se presenta ante los medios como la futura candidata a la presidencia de España pero antes le cede la palabra a Cristobal. Mientras este se dirige al público, la grabación hecha por Alba se filtra públicamente.

“Porque la gente como ella siempre quiere más y tarde o temprano me llevaría a la ruina. Por eso la maté”, se oye, lo que provoca que Cristobal salga corriendo despavorido ante el asombro de Helena.

En crisis por lo que ha pasado, Cristobal y Helena se enfrentan pero un paro cardiaco del anciano pausa la discusión. Al día siguiente, Alejandro y Haydée discuten por la sed de venganza del protagonista, quien no quiere dejar a un lado su plan a pesar de la muerte de Jackie. Su amiga incondicional decide entonces apartarse de todo.

“Me voy porque no quiere ver cómo te destruyes y porque no te quiero querer de esta forma”, le dice Haydée a Alejandro.

A solas nuevamente Cristobal y Helena, el primero le dice a la candidata que ella siga con su campaña política y que una vez que logre la presidencia lo limpie de todo escándalo, todo a cambio de no revelar un caso de tráfico de influencias de su pasado. Al día siguiente, Helena hace todo lo contrario y confirma que Cristobal es el de la grabación en cuestión. Enojado por lo que ve, el viejo Herrera cumple su amenaza y publica el escándalo de la candidata.

En otro lugar, el negocio entre Alejandro y Fernando se presenta ante la prensa pero el plan de Edmundo está a punto de tomar forma en unos minutos.

Así, mientras Fernando está solo ante los periodistas, se filtra que una startup ofrece el mismo software que ellos de manera gratuita. Fernando no lo puede creer y en cuestión de minutos su empresa se viene a pique en la bolsa.

Nuevamente en casa, Alejandro le dice a Alba que es su padre. En un momento a solas, es Alba la que le pide a Alejandro que parece con su venganza pues no quiere perderlo ni a él ni a su madre.

Destruido por la debacle de su empresa, Fernando toma fuerza cuando se entere del paradero de Mercedes. En tanto, Cristobal, frente a frente ante una furiosa Helena que amenaza con confesar todos sus crímenes, sufre un nuevo paro cardiaco, aunque esta vez fulminante.

Lejos de ahí, Mercedes le revela a Fernando la verdadera identidad de Alejandro. Mientras tanto, Edmundo va a buscarla luego de ser citado por Fernando.

Frente a frente, Fernando le confiesa a Edmundo porqué lo odia. “porque siempre has estado ahí, cada vez que miraba hacia atrás, detrás de cada éxito mío estabas ahí”, le dice para luego aceptar que él fue quien mató a Sotomayor, el caso del hombre asesinado por el que Edmundo fue llevado a prisión.

Tras un forcejeo, Edmundo sale airoso y cuando tiene la oportunidad de matar a Fernando, decide no hacerlo a pesar de lo que le dice Mercedes.

“Mátalo, hazlo por tu hija”, le dice ella a Edmundo, a lo que Fernando, tirado en el suelo exclama: ¿Eso le has dicho zorra? Qué te crees que no he hecho cuentas? Es mi hija, lleva mi sangre y aunque no la llevara seguiría siendo mi hija.

Mercedes le dice a Edmundo que Fernando miente y que dispare de una vez. Adolorido por la herida de bala, Edmundo cae el suelo. “Tenemos que perdonar. Perdonar nos hará libres”, dice antes de caer inconsciente.

Segundos después, Mercedes coge el arma y es ella la que termina con la vida de Fernando de dos balazos.

Tiempo después, vemos a Edmundo viajar hacia una isla, lejos de sus vidas pasadas. “Dicen que quien emprende un camino de venganza caba su propia tumba... adiós Edmundo, adiós Montecristo” se le oye decir.

“Sobrevivir puede ser más fácil que perdonar, siempre que se encuentre la razón para seguir viviendo”, complementa el protagonista de esta historia mientras vemos su reencuentro con Haydée.

Este fue el final de “Montecristo”. ¿Qué te pareció? Cabe destacar que nunca, ni Cristobal ni Helena, se enteraron de la verdadera identidad de Alejandro. Asimismo, se sobreentiende, que Alba no era la hija de este, por lo que Edmundo decide dejar todo atrás para rehacer su vida.

DATO ViX está disponible en los EE. UU., México y la mayor parte de América Latina de habla hispana mediante suscripción, en línea en vixplus.com .

Tráiler de "Montecristo", la nueva serie de William Levy que llega a Vix Plus.





SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM