William Levy fue el invitado estelar del último lunes en “El Hormiguero”, el programa conducido por Pablo Motos al que puedes acceder a través de AtresPlayer Premium. El actor cubano, quien llegó hace muy poco a Madrid, presentó “Montecristo”, su nueva serie, disponible en España partir del 21 de abril por Movistar+ y en América Latina por Vix+.

“Desde muy joven me encantó “El Conde de Montecristo”, comenzó diciendo Levy en una charla caracterizada por el buen humor del actor de 42 años. Cabe destacar que es en la novela de Alejandro Dumas en la que se basa la serie de Movistar.

William Levy en una escena de "Montecristo". Foto: Juan Carlos Lucas.

Consultado sobre cómo fue adaptar una serie de 1846 a la actualidad, Levy destacó el trabajo de los guionistas y de la producción. Asimismo, dijo sentirse identificado con el sed de venganza que a alguna vez pudimos sentir todos.

“Yo creo que todos los seres humanos, de alguna u otra forma nos sentimos identificados con llevar a cabo una venganza o hacer justicia sobre algo...”, afirmó.

William Levy y Pablo Motos en El Hormiguero. Foto: IG EL Hormiguero

En otro momento de la charla, Pablo Motos y William Levy hablaron sobre lo bien que lleva el actor el paso de la edad. “A ti no te preocupa la edad porque eres muy guapo. Eres el Brad Pitt latino quien ha envejecido sensacionalmente bien”.

“Yo creo que tienes que ir evolucionando en la vida ya sea física como emocionalmente. Tienes que aceptar esa evolución”, dijo Levy quien terminó riéndose de la expresión de Motos. “Vas a ver que no es lo mismo tener cuarenta que cincuenta....Tiene una cosa cumplir años y es que te empieza a dar todo igual...”, señaló el conductor.

Tráiler de "Montecristo", la nueva serie de William Levy que llega a Vix Plus.

La coach de intimidad

La entrevista en “El Hormiguero” fue motivo para que Levy explique el papel de el coach de intimidad, un miembro de la producción desconocido hasta ese momento por el mismo actor.

“... de hecho me tomó por sorpresa, no sabía. Y llego y una muchacha (la coach) me pregunta si no tengo problemas en enseñar el culo. Y fue algo que se me hizo más difícil de hablar con ella... Pero es necesario porque evita que alguien diga que un actor o actriz se sobrepasó en el set. Ya con esto queda que todo fue hablado antes de tiempo y hay una persona chequeándolo todo y no pasa nada ahí que no debería haber pasado”, explicó Levy.

William Levy en una escena de "Montecristo". Foto: Juan Carlos Lucas

William Levy en "El Hormiguero". Foto: IG El Hormiguero

Finalmente, el actor reveló que a veces las cosas se salen de control en el rodaje. Algo de eso pasó en una escena de la piscina en la que, al parecer, se le despega un protector de zona íntima.

“¡Hombre! ¡y había un frío! en esa escena...”.

