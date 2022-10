La historia de amor de “Romeo y Julieta” es tan dramática que ha dejado poco espacio en la memoria colectiva para sus personajes antagónicos. Uno de ellos, Rosalina, apenas mencionado en la obra de William Shakespeare, ha sido el punto de partida para que Michael Weber y Scott Neustadter, los guionistas responsables de las exitosas “500 días con ella” y “Bajo la misma estrella”, escriban una nueva comedia romántica de corte juvenil.

En “Rosaline”, Kaitlyn Dever interpreta a Rosalina Capuleto, una mujer adelantada a su tiempo que se rebela a las imposiciones de su género y clase social, pero que hace concesiones cuando se trata de Romeo (Kyle Allen), el novio que tiene que mantener oculto porque es parte de los Montesco, una familia enemistada con la suya. Cuando una discusión los lleve a lo que ella cree es un pequeño ‘break’, Julieta (Isabela Merced), la prima de Rosalina, entrará en escena.

Isabela Merced y Kaitlyn Dever en "Rosaline". / Hulu

Mi pasado con Shakespeare

Como a muchos de los lectores de esta nota, a Kaitlyn Dever, la protagonista de esta película, no le había llamado la atención antes la presencia de Rosalina en la historia, es más, tenía poco recuerdo de ella en el texto original, pero fue precisamente eso lo que le permitió aproximarse al personaje con mucha apertura de mente.

“Me he divertido mucho con este papel, pero también aprendí a admirarla por su determinación, su valentía y su empuje. Esta película para nosotros ha sido como un juego porque la escritura del guion es tan brillante que fue muy fácil hacerlo”, explicó la artista de 25 años durante la conferencia de prensa de la cinta que se realizó de manera virtual y en la que estuvo presente “Saltar Intro” de “El Comercio”.

En el encuentro con medios internacionales, la nominada al Emmy por “Dopesick” recordó que su pasado con Shakespeare, a diferencia de lo que ocurrió en esta película, fue algo intimidante.

“Llevé un curso de Shakespeare en la Royal Academy of Dramatic Arts y fue una de las experiencias que más me han aterrado porque yo no sabía mucho de su obra y todos los que estaban en el curso sí. Pero aprendí mucho”, afirmó. Aunque la conexión de Dever resultó ser más positiva que la de algunos de sus colegas de reparto.

Kaytlin Dever protagoniza "Rosaline". / Hulu

Kyle Allen, quien le da vida a “Romeo” en “Rosaline”, proviene del mundo de la danza y por mucho tiempo creyó que algunas de las obras de Shakespeare eran ballets. “Durante mucho tiempo no supe que ‘Romeo y Julieta’ era una obra de teatro, pensaba que era ballet. Pero quise ser Mercurio en una obra que se hizo en una sala en San Francisco”, contó sonriente ante la atenta mirada de Spencer Stevenson, actor a cargo del rol del conde París.

“A mí me reprobaron en la escuela en un curso de Shakespeare, así que me parece gracioso estar hoy aquí,” confesó, mientras Minnie Driver, actriz que asume el rol de la nodriza en esta comedia, superó su historia con una anécdota.

Kyle Allen es Romeo en "Rosaline". / Hulu

“Fui invitada a una audición del National Theater of Great Britain y tuve que hacer la escena del balcón de ‘Romeo y Julieta’ y cuando terminé el director a cargo, Richard Eyre, me dijo que había sido una gran demostración de cómo no hacer esa escena, que todos mis fallos eran los fallos más comunes al interpretarla. Fue el momento más embarazoso de mi vida, pero ahora me sé la escena del balcón de memoria”, contó.

Cambios en una historia conocida

Pero “Rosaline” es una película que se toma varias licencias del texto original.

En el desarrollo de la historia, la película dirigida por Karen Maine nos irá presentando escenas clásicas (como la de Romeo en el balcón y la de Julieta fingiendo su muerte), y también a personajes conocidos, aunque muy diferentes a la versión original: una nodriza (Minnie Driver) que exige que se le reconozcan sus estudios médicos, un conde París (Spencer Stevenson) gay muy poco interesado en ser casado con Julieta y un Romeo más enamorado de la idea del amor que de cualquiera de las Capuleto.

Escena de "Rosaline". / Hulu

Estos cambios en el texto clásico permitieron que el elenco de la cinta afronte con mucha libertad el nuevo ritmo cómico y satírico de la historia, a la vez que se reencontraron con un autor que, con sus obras ha abierto diversos debates en el tiempo sobre algunos de los temas que, ya desde un contexto actual, busca exponer la película. ¿El principal de ellos? Mujeres rompiendo con los esquemas de su época.

La peruana del elenco

Para la peruano estadounidense Isabela Merced asumir el rol de Julieta en la cinta fue, primero, una sorpresa y, luego, una revelación. “Realmente no me veía a mí misma como del tipo Julieta. Estoy acostumbrada a interpretar personajes que son muy testarudos, independientes, típicamente, ya sabes, no son personajes muy a lo Julieta”, contó la artista de 21 años. Pero las capas que presenta su personaje en la trama y la forma en la que se contrasta con Rosalina, dieron en el punto justo de lo que buscaba. “Creo que Rosalina y Julieta hacen un gran trabajo al representar en esta película diferentes caras de lo que es la feminidad”, afirmó la joven de madre peruana.

Isabela Merced y Kyle Allen en "Rosaline". / Hulu

Además, Merced destacó todas las posibilidades que se abrieron al sacar de su contexto habitual a los personajes de Shakespeare e incluso ponerlos en roles antagónicos. “Al no ser ni Romeo ni Julieta el plato principal, podemos verlos en escenas y escenarios diferentes. Puedes ver a Romeo coqueteando con otras mujeres y a Julieta encontrándose a sí misma y eso es bastante interesante”, dice la actriz.

Finalmente, parte del encanto de “Rosalina” y su acierto como comedia radica en esa insolencia con la que le hace frente a un clásico. Después de todo, qué mejor forma de prevalecer en el tiempo que adaptándose.

El dato ¿Dónde ver? “Rosalina” se estrena el 14 de octubre en Star+, plataforma de streaming que forma parte de la compañía Disney y a la que se puede suscribir en paquete con Disney+.