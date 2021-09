8 de 10

Al principio, todo era nuevo y complejo. Muchos de los alumnos prefirieron no continuar de forma virtual, ya que sentían que ello no eran lo mismo que las clases presenciales. En palabras de Carmen, no se podía decir que estas clases virtuales eran mejores o peores. Simplemente, según considera, la experiencia era distinta y las habilidades en que se desarrollan son diferentes. Pero, eso sí, destaca su premisa de que "es mejor bailar solo que no bailar, así sea con la escoba, con el esposo o con los hijos, bailar te ayudará a sentirte mejor contigo". (Fotos: Hugo Curotto | @photo.gec)