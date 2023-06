Karím Chaman (Lima, 1972) cree firmemente que los sueños están para cumplirse. La edad, declara, no es limitante para nada, pues los estereotipos hace tiempo que ya fueron derribados. Famosa por su trabajo en el mundo de la arquitectura y el diseño (con su propia ‘boutique’, consultora y compañía de arquitectos homónima), este 2023 Chaman se animó a abrir un capítulo que ya había tentado su destino antes, a los 26 años: convertirse en cantante.

“El papá -y mánager- del cantante Emmanuel escuchó mi material. Me llamó para mudarme a Miami y me dio un plazo de una semana para contestar. Después de pensarlo mucho, dije que no. La carrera de un artista puede ser muy solitaria y triste”, comenta. No lo dice desde la ignorancia, pues aunque no fue solista, la también arquitecta destacó como corista de los Nosequién y Los Nosecuántos, Gianmarco, e incluso trabajó con Diego Bertie; además de grabar jingles en algunas ocasiones.

No es para menos: aunque muchos no lo saben, Karím creció rodeada de música. “Vengo de una familia paterna de cantantes, con una vena artística en la que resalta Yma Súmac, mi tía abuela, que desde pequeña me inspiró. Siempre soñé con ser cantante, pero mi papá no me dejó. Luego de eso, la arquitectura me eligió y con ella sigo, pero sin dejar de lado esa pasión por las canciones”, comparte, sumando a su lista de referentes a cantantes como Yuri, Michael Jackson, Madonna y Whitney Houston.

LA CANCIÓN “HURACÁN” TIENE INFLUENCIAS DISCO Y DANCE. WHITNEY HOUSTON Y MADONNA ESTÁN EN SU LISTA DE CANTANTES FAVORITOS. (Foto: Facebook Karím Chaman)

VOZ Y HURACÁN

El impulso llegaría a puertas de cumplir cinco décadas de vida. En marzo del 2022, Karím Chaman estrenaría por primera vez su single “Huracán”, pero solo en la confianza de familiares y amigos cercanos. “Quería hacerlo público con un videoclip. Luego me desanimé, los costos eran exorbitantes y tenía otras cosas que hacer. Pero pasaron los meses y mi mejor amigo me animó. Me repetía: ‘Es ahora o nunca’. Y así lo hicimos. Produjimos el videoclip cuidando cada detalle y lo estrenamos el 19 de mayo en mis redes sociales”, declara en exclusiva para Somos.

Aunque el recibimiento ha sido positivo, los mensajes de emoción no han faltado y Chaman luce despampanante en voz y figura, la diseñadora señala que esto no se trataría del inicio de una carrera musical, ni mucho menos de un alejamiento de su talento en la arquitectura.

“Es un proyecto personal. Lo hice porque quise darme un regalo para mí misma, porque es un sueño que siempre tuve y quería hacerlo realidad. Porque sé que también será un regalo para mi hijo, en caso tenga nietos para ellos también. Como arquitecta, parte de mi legado son las casas que diseño. Sin embargo, los clientes las pueden traer abajo y adiós legado. Con la música es diferente, la emoción que contagia durará para siempre ”, reflexiona.

De todas formas, esta peruana multifacética asegura que no cerrará la puerta a próximas creaciones en el rubro musical, compartiendo siempre su inspiración en ‘playlists’ que reproduce en su exclusiva ‘boutique’ de diseño, donde música en distintos idiomas y ritmos convergen para hacer más agradable la compra. “Escucho de todo. Me gusta la salsa, el merengue, el reguetón y la cumbia. Los clásicos del rock y canciones en francés, portugués y español. Disfruto todas las canciones”, precisa.

Con el estreno de “Huracán”, ya disponible en plataformas musicales como Spotify y YouTube, Karím Chaman espera no solo haber cumplido uno de sus anhelos, sino también impulsar a otros a hacer lo mismo: “ Nunca es tarde para concretar tus sueños. Eso es algo que va más allá de lo generacional o la edad. Si te apasiona algo, hazlo ”. //