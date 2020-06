Que suenen los ríos, que suenen las olas del mar

Un nuevo desafío, reaprender a escuchar

Y con nuestras manos, nuestro error enmendar

Juntos como hermanos, el equilibro encontrar

Lo anterior es una estrofa de ‘El Tambor’, el single promocional de ‘Impulso’, la nueva producción con la que Laguna Pai regresa luego de cinco años desde su último álbum (Resiliencia). Si bien pareciera que la canción -que parece un reflejo de la coyuntura actual- ha sido compuesta durante la cuarentena, lo cierto es que la agrupación local venía trabajando en este material desde hace ya un tiempo. “En este disco hemos estado más seguros en lo que queríamos hacer, en el sonido que queríamos lograr. Eso nos empujó un poco más a nuestros límites y a exigirnos mucho”, dice su vocalista Mariano Palacios.

En el camino, claro, pasaron muchas cosas. El cantante, por ejemplo, tuvo dos hijos que lo “distrajeron un poco de la composición y de la música en general”. Aunque, aclara, la inspiración siempre estuvo ahí. El tema era sentarse a ordenar y plasmar esas ideas. “Como banda, en paralelo, pasamos por algunos cambios: algunos ciclos se cerraron y empezaron otros, lo cual de cierta manera siempre suma al aprendizaje. Aunque aprender toma tiempo, sobre todo cuando uno es disperso, ja, ja, ja”.

Desde el año pasado anunciaron que trabajaban en una nueva producción. Por qué tardó tanto

Lo bonito de hacer un disco de manera independiente es que no hay un tiempo a cumplir. Cada proceso creativo tiene su ritmo, su tiempo, su momento, juzgarlo como tarde o temprano es incorrecto e inapropiado. Hay cosas que si se fuerzan para cumplir las expectativas de alguien más, simplemente pierden su naturaleza intrínseca. Hoy me doy cuenta de que Impulso no pudo llegar en mejor momento.

Impulso es, en palabras de la misma agrupación, “un reggae roots con colores latinos, con un coro pegajoso y estribillo melodioso, que le dan un toque pop en un marco duro y atrevido. Su contenido es real y directo, con fuerza en sus palabras”. (Foto: Difusión)

Cómo fue el proceso creativo

Salo Langberg con Robert Merath estuvieron a cargo de la preproducción e hicieron un gran trabajo. Mucha gente con mucho talento ha formado parte de este trabajo. Hubo momentos en que hemos estado a punto de mandar a mezclar y hemos dicho “no, mejor busquemos la toma perfecta”. Los temas que más costaron, a nivel personal, fueron los que venían de antes: retomar una idea pasada y darle fuerza en el presente es bastante difícil. Uno ha vivido muchas cosas, uno cambia con lo que vive, uno ve las cosas de una manera distinta a medida que vive, que envejece. Mantener esa chispa prendida es un trabajo duro, pero muy placentero cuando el resultado es un reflejo de esas vivencias y de ese viaje.

A qué se debe el nombre, que tan bien calza con la coyuntura actual

El álbum contiene cinco temas. Cada uno desde una dimensión distinta, o un aspecto distinto, habla de las cosas que pueden significar un Impulso en nuestras vidas. El concepto lo venimos cocinando desde hace tiempo. Siempre estuvo esta sensación extraña de esperar el momento adecuado para que cobre sentido y curiosamente llegó cuando menos lo esperábamos. El concepto también está pensado en dos partes, la siguiente va a complementar a la primera y esperamos salga pronto, je, je.

Otro detalle que llama bastante la atención es la portada del EP. ¿Cómo surgió la idea?

La portada del disco estuvo a cargo de Juan Ignacio Sarmiento. Él ha estado a cargo de todas nuestras portadas, artes, logos, diseños de merch, etc. Es un capo, de los mejores que hay, y es muy buena persona. Tiene todo mi respeto. El concepto se trabajó por nuestra parte: el Impulso que es la vida, el Impulso fundamental, el Impulso eterno. Juan Ignacio se encargó de plasmarlo en el arte. Estamos muy contentos con el resultado.

Impulso (2020) es la nueva producción de Laguna Pai. El EP está conformado por cinco temas. La portada fue trabajada por Juan Ignacio Sarmiento. (Foto: Laguna Pai)

Cómo definirías ‘Impulso’ en tres palabras y por qué

Risas, sudor y lágrimas. Este EP ha tenido un proceso diferente al resto de nuestras producciones. Tiene vivencias bastante intensas, carga aprendizajes muy bonitos. Tiene mucho significado para mí en cada nota, cada palabra, cada solo, cada silencio, cada arreglo en general. Nos ha costado mucho porque la vida es así. Si la vida fuera fácil, nos aburriríamos de vivir.

Hay quienes se mantienen creativos en plena cuarentena; otros, no tanto. ¿Qué situación experimentas tú? ¿Cómo sobrellevas el tema en general?

Al inicio me comprometí plenamente a cumplir la cuarentena, incluso la promoví porque le vi bastante sentido y una buena oportunidad de aminorar daños. Pero soy sincero cuando digo que, después de dos meses, ya me empezó a parecer tan dañina como la amenaza de la que nos protegía, sobre todo por los niños. Siempre pensé que era un error encerrar a los niños de manera absoluta. Algunas cosas ya comenzaron a dejar de tener sentido para mí. La mayor cantidad de mi tiempo lo dedico, junto a mi esposa, a hacer lo posible para mantener a nuestros hijos saludables y despiertos. Que la casa esté en orden y que haya comida en la mesa. No me queda mucho tiempo para sentarme a componer, tocar o grabar. Sin embargo hay nuevas ideas, visiones, algunos apuntes y algunas melodías que visitan. Felizmente ya me estoy acomodando mejor a los tiempos. Se han dado algunas cosas que van a permitir acelerar el proceso por aquí, así que a mantenerse positivos.

Ahora que mencionas el positivismo, en una entrevista a otro medio dijiste que “todos los días uno puede ser feliz”. ¿Cómo podemos encontrar felicidad -o al menos ver el lado positivo- en una situación como la de ahora?

Creo que las frases, cuando están fuera de contexto, pierden sentido. Sí, lo dije en respuesta a una pregunta de algún test que me pedían describir la felicidad perfecta o algo por el estilo. Se nos ha enseñado a idealizar la felicidad de tal manera que uno piensa que no puede ser feliz, que nunca va a alcanzarla y se vuelve un círculo vicioso porque buscar la felicidad en una vida sin propósito es una pérdida de tiempo. Uno debe vivir con un propósito, así uno es feliz. Tenga éxito o no, llore o ría, todo es parte del aprendizaje. Para mí, la felicidad es otra categoría, es un estado más elemental, el estado de darse cuenta de que estás vivo. Todo reto es una oportunidad de aprendizaje y todo conflicto es una oportunidad de cambio. Hay que volver a lo natural, a encontrar evidencias de que somos felices cuando nos cae un rayo de sol en la cara, cuando respiramos, cuando abrazamos a nuestros seres queridos, cuando despedimos a alguien -que, aunque duela, podemos estar felices de haber compartido nuestras vidas con ellos-, cuando soñamos, cuando reímos por algo cotidiano, cuando agradecemos. Hay que practicar la gratitud, sobre todo en tiempos como estos. Eso es clave.

En el canal de YouTube (Laguna Pai), dice Mariano, encontrará streamings que hizo la banda y quedaron grabados. "Vamos a seguir haciéndolos", refiere. (Foto: Difusión)

Para Mariano, la coyuntura actual “aún no termina de mostrar todos sus dientes”. Falta un largo camino por recorrer y, por desgracia, siempre puede ser peor. “Siempre hay alguien que la está pasando peor y a quien puedes ayudar. (…) Me inspira sentir que hay que estar fuertes, que hay que seguir remando con calma y fe. Hay que mantener la cala y ese es un trabajo, a veces, difícil. La música, la meditación y la gratitud ayudan bastante”.

El músico adelanta que van a seguir realizando presentaciones vía streaming por su canal de YouTube. Dice, además, que van a enfocarse en su contenido. “Vamos a hacer versiones de los temas en diferentes formatos y nos vamos a dedicar a producir, estamos con ganas de grabar y grabar, así que esto no nos va a parar”. Que no nos falte el impulso. //

