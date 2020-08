Barbara Bush –primera dama de E.E.U.U. de 1989 a 1993– fue una prolífica cocinera, vocación más que difundida a través de una larga lista de recetas. Son famosas sus galletas de chips de chocolate, su quiche de champiñones, su pollo BBQ y su versión de la muy estadounidense cole slaw, o ensalada de col. En 2005 Ariel de Guzmán -chef personal y ama de llaves de la familia Bush- recopiló varios de estos platos en el libro The Bush Family Cookbook, con prólogo de la misma Barbara. Un periodista de The New York Times calificó entonces las recetas como ‘engordantes’, pero esa es historia aparte.

Otra primera dama, la japonesa Miyuki Hatoyama, esposa del ex primer ministro Yukio Hatoyama, también reunió sus mejores secretos culinarios en una publicación: Home Cooking with Japan’s First Lady, libro que salió a la venta en 2010; esta vez con 40 recetas saludables y sencillas. Un año más tarde, en el Perú, una nueva primera dama llegaba a Palacio: Nadine Heredia. Lo único que se sabía de sus gustos culinarios era que tenía preferencia por los chocolates de marca Godiva. Aquello era un indicio.

Como sus homólogas, la ex primera dama peruana también parece tener afición por la cocina. Heredia –quien, a diferencia de Bush y Hatoyama, es investigada por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión por el caso Gasoducto Sur Peruano– no ha escrito un libro, sino que ha trasladado esa inquietud gastronómica al plano más práctico. Según ha declarado su abogado, la esposa del ex presidente Ollanta Humala habría empezado a trabajar en su propia marca de repostería, bautizada con el nombre de Bakery 180.

El pedido llegó a la hora estimada y se entregó con una boleta a nombre de Bakery 180 E.I.R.L., con ubicación en Chama, Surco. (Foto: El Comercio)

En la audiencia virtual por el pedido de prisión preventiva para Nadine Heredia, llevada a cabo el pasado lunes 3 de agosto, el abogado Jefferson Moreno declaró que la empresa ‘Bakery 180 AIRL’ se constituyó en julio de este mismo año. Así, Heredia afirma tener arraigo laboral en el Perú con la venta de postres. ¿Cuál es la propuesta de Bakery 180 y dónde puede encontrarse?

En Facebook aparecen tres páginas de repostería con el mismo nombre: una de ellas está en India y la otra en México. Tan solo una, con casi 500 seguidores, tiene ubicación en el Perú. La fecha de creación de dicha página es del 16 de junio de 2020. Decidimos entonces aventurarnos a probar uno de sus productos más promocionados: el cheesecake de oreo.

A fuego lento

‘Postres hechos con el corazón’. Así se describe la marca en su ‘portada’ de Facebook. La actividad es bastante frecuente: se comparten a diario fotos de tortas, queques o dulces, muchas veces acompañadas de las opiniones favorables que dan los clientes. Hay unas 35 opciones en el menú, entre queques (marmoleado, naranja, plátano, limón y arándanos, etc.); ‘antojos’ como brownies, galletas y blondies; ocho clases de tortas; pies y cheesecakes. Precisamente uno de estos últimos, el de oreo helado, es el que elegimos para evaluar la calidad, presentación y sabor del ya mencionado emprendimiento.

Según se indica en Facebook dicho postre es el ‘preferido de los peques’, escribe el community manager de Bakery 180. Desconocemos si es la propia Nadine quien manejaría el contenido en redes sociales –recordemos que es comunicadora de profesión– o, lo que es más importante, si ella misma elaboraría parte de los postres que se ofertan. Sabemos, no obstante, algunos detalles sobre el procedimiento: la carta con precios se envía únicamente a través de mensaje de Facebook o Whatsapp, y es por estos canales donde se procede con la compra. Los pedidos deben hacerse con 24 horas de anticipación y el delivery llega a Surco, Barranco, San Borja, Lince, Jesús María, San Isidro y Miraflores. No se aceptan transferencias, solo pago en efectivo a contra entrega.

El cheesecake de oreo tiene pedacitos de masa de chocolate en el relleno. (Foto: El Comercio)

La presentación del cheesecake es óptima: la caja es espaciosa aunque, en este caso en particular, ayudaría tener algo que sujete el producto ya que podrían caerse algunas piezas de decoración. El pedido llega a la temperatura correcta: es decir, bastante frío. El postre está colocado sobre una base. La textura tampoco decepciona: el relleno de queso y chocolate se siente cuajado, firme, pero suave en boca. Se trata definitivamente de un postre alto en dulce. En cuanto a los ingredientes, el sabor y la calidad del chocolate –que es lo que prima aquí– se siente bien en el paladar; no es grasoso. El queso, sin embargo, se pierde totalmente. El aspecto de mayor mejora está en la base: el sabor es similar al de una galleta oreo, chocolatoso y ligeramente amargo, pero resulta dura en exceso, y eso dificulta partir el postre.

En líneas generales, sin embargo, el cheesecake es bastante satisfactorio, lo cual corresponde –o debería corresponder– al precio: 80 soles por el molde, que rinde unas ocho porciones. Esas son mis conclusiones, pero quisimos invitar a la crítica culinaria Paola Miglio para comparar anotaciones.

“Los ingredientes se sienten frescos. Incluso la galleta de la base estaba crujiente, pero la encuentro muy gruesa"comenta Paola Miglio. (Foto: El Comercio)

“Los ingredientes se sienten frescos. Incluso la galleta de la base estaba crujiente, pero la encuentro muy gruesa; tiene que ser la tercera parte de lo que es para que se pueda sentir el relleno”, indica. “Se trata de un postre que suele ser bastante dulce, por las galletas oreo. Lo de arriba me parece Nutella, no sé si será casera, pero le brinda textura y juego. La crema de queso debe cobrar más importancia para que haya un balance con el chocolate, eso sí. En suma, es un buen cheesecake de oreo. Se nota que hay trabajo”, finaliza Miglio.

¿Cómo debe ser un buen cheesecake?

La chef repostera Paloma Casanave nos comparte algunos puntos a tener en cuenta sobre la elaboración del famoso postre, cuyo origen se remonta a la antigua Grecia pero fue adaptado por la escuela estadounidense. “Si se trata de un cheesecake horneado, para evitar que se cuartee debemos llevarlo al horno en baño María. Además, es muy importante usar todos los ingredientes, especialmente el queso crema, a temperatura de ambiente. Así el relleno quedará sedoso”, sostiene.

Para hacer una base correcta, el truco está en usar la cantidad adecuada de mantequilla: no mucha, pero la suficiente para que se pueda presionar. “Al momento de verter la parte liquida encima, tener una buena base ayudará a que no se mezcle y se puedan ver bien las capas. Es clave usar buenos insumos y ser pacientes: algunos cheesecakes tienen procesos muy lentos; es un postre un poco complicado pero si lo sabes hacer bien es delicioso”, concluye Casanave.

Tiempo para practicar la receta –de momento– hay.//

