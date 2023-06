Cuando adquirimos una computadora nueva usualmente encontramos programas preinstalados en Windows que nunca usamos o que solo están de prueba por un mes. Asimismo, instalamos otros que necesitamos en un momento pero que finalmente solo terminan ocupando espacio. ¿Cómo desinstalarlos correctamente?

Si alguna vez has querido llevarte un videojuego a tu PC copiando el acceso directo del escritorio sabrás que no funciona. Lo mismo ocurre cuando quieres desinstalar un programa, pues se tiene que borrar la aplicación de forma correcta. Esto no significa que simplemente busquemos la carpeta en la computadora y la eliminemos.

Si queremos desinstalar un programa en Windows, debemos seguir el proceso del sistema operativo. Es decir, no borrar carpetas de forma manual, no utilizar el “desinstalador” del mismo programa u otras maneras. Lo mejor es seguir los siguientes pasos.

¿Cómo desinstalar correctamente un programa en Windows?

En el buscador de la barra de tareas, escribe “Panel de Control” y dale click a la aplicación.

y dale click a la aplicación. Se abrirá una ventana con varias opciones. Busca la sección “Programas” e ingresa a “Desinstalar un Programa” .

. Ingresarás a una nueva sección donde cargarán todos los programas que tenga tu computadora. Es importante resaltar que no debes eliminar todas las aplicaciones que no conozcas, pues algunas son necesarias . Lo mejor es informarse antes de proceder a desinstalar alguna.

. Lo mejor es informarse antes de proceder a desinstalar alguna. Escoge el programa que deseas desinstalar al hacerle click.