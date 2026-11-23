Un pan tradicional del sur de Italia ofrece una lección centenaria sobre cómo hacer que los alimentos duren más tiempo.

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La primera vez que visité el pueblo de mi marido en Salento, en Puglia, preparó el almuerzo sobre un mantel a rayas bañado por la luz del sol. Había puesto algunos de los tomates más rojos que jamás había visto, un cuenco con agua y una pila de ¿rosquillas? ¿bagels? duros como una piedra.

Con el aire de alguien que por fin estaba en casa, empezó a mojarlos en el agua. Aquellos peculiares aros de pan, me explicó entusiasmado, eran friselle.

Aprendí que para comer friselle primero hay que ablandarlos en agua, un ritual conocido localmente como la sponzatura, para que el pan se humedezca sin que pierda su textura crujiente.

Luego llega el momento de añadir los ingredientes que prefieras y ahí se abre todo un mundo de posibilidades fascinantes. Mis suegros exprimían sobre el pan la pulpa sedosa de unos pomodori da pennula y después elegían entre frascos de pimientos en aceite de oliva, alcaparras que ellos mismos habían hecho en conserva, orégano silvestre y melanzane sott’olio, trozos de berenjena marinados con menta y ajo.

Cada hogar de Puglia tiene su propia manera de comer sus friselle. Pero estos humildes aros de pan, horneados dos veces, son más que una simple comida. Tan deliciosos como feos, durante mucho tiempo han alimentado a los habitantes de toda la región, que las apreciaban por su extraordinaria capacidad de conservación y porque eran fáciles de transportar.

Pero, ¿cuál es su historia y por qué pueden conservarse tanto tiempo?

Por qué duran tanto

En Puglia, la gente ha estado guardando sus friselle en los armarios durante generaciones. Hoy en día, recuren a ellos cuando hace demasiado calor para cocinar o cuando quieren una comida rápida y fácil. La notable vida útil de este alimento se debe a cómo se fabrican.

Hornear es una tradición familiar para Gianfranco Parisi, cuyo abuelo abrió un forno (panadería) a leña en San Pietro Vernotico, cerca de Brindisi, a principios del siglo XX. Este lugar era más que un lugar para hornear pan. La gente traía su propia masa y postres para cocinar, mientras que en invierno, las personas mayores se reunían alrededor del horno para calentarse.

La familia horneaba para todo el pueblo, incluidas tandas diarias de friselle.

Las friselle se moldean tradicionalmente a mano antes de pasar por una doble cocción, que les confiere su característica dureza y su larga vida útil.

“Empezamos usando una masa especial con un poco de masa madre, lo que les daba más sabor”, explica Parisi, que ahora está jubilado.

“Estiramos un trozo de masa, lo hicimos en un tarallo (pan en forma de anillo), lo pusimos uno encima del otro y los horneamos en parte durante unos 40 minutos. Luego los sacamos y los partimos con un cable retorcido”, añade.

El alambre dejaba las superficies cortadas ásperas, lo que les permitía absorber mejor el agua y los sabores. Una vez partidas, las friselle volvían al horno para una segunda cocción de una hora y media, que eliminaba casi por completo la humedad restante.

A diferencia del pan común, que contiene suficiente agua para que prolifere el moho, al estar completamente seco, las friselle tiene tan poca humedad disponible que el moho apenas puede desarrollarse. Además, son tan duras como una piedra petrificada. Es imprescindible remojarlas bien si no quieres romperte un diente.

Rosaria Canoci, que hornea friselle dos veces en su panadería de leña en el pueblo costero de Lendinuso, dice que se mantendrán durante un año si se mantienen herméticos y en un lugar oscuro y seco.

Tradicionalmente, los anillos de pan se enroscaban en las cuerdas y se colgaban para su almacenamiento, ayudando a protegerlos de la humedad y los insectos. Hoy, Canoci sella meticulosamente los suyos en bolsas de plástico y los guarda en los estantes.

Un pan hecho para viajar

Adentrándose en el Mediterráneo desde el taco de la bota de Italia, Puglia ha sido durante mucho tiempo una tierra de marineros y agricultores. Con el mar Adriático al este, el Jónico al sur y fértiles tierras de cultivo extendiéndose hacia el interior, era un lugar donde la gente necesitaba provisiones capaces de resistir largos viajes y jornadas lejos de casa.

Las friselle, gracias a su extraordinaria capacidad de conservación, cumplían perfectamente esa función.

La historiadora de la comida Flavia Giordano, autora de Puglia: A Cooking Journey Through a Land and Its Unique Ingredients, traza la tradición de los marineros que llevan pan duro en largos viajes que se remontan a casi 2.000 años.

Una vez ablandadas con el agua, las friselle pueden cubrirse con tomates frescos, aceite de oliva y hierbas.

Giordano cita al académico Predrag Matvejević, quien escribió que Plinio el Viejo describió panis nauticus, un pan de marineros horneado dos veces, en el siglo I d.C.

“Este pan doblemente horneado era esencial para la supervivencia durante los largos viajes por mar”, explica. “Y más tarde se convirtió en el alimento básico para los cruzados, peregrinos y exploradores que viajaban a través de puertos de Puglia hacia Tierra Santa”.

Pero los granos utilizados para hacer friselle también cuentan una historia de las fortunas cambiantes de Puglia. Parisi recuerda que en la década de 1960, la gente no compraba friselle con orzo (cebada), ya que se consideraba demasiado pobre.

“La gente estaba saliendo de la pobreza donde tenían que comer de todo y por lo tanto querían comer mejor, como los ricos”, dice. “El trigo es más suave y refinado”.

Favorito de la cocina moderna

Hoy la moda se ha invertido. Las friselle de cebada vuelan de las estanterías, consideradas una alternativa más saludable y con más carácter que la versión tradicional de trigo duro. Además, son más crujientes y, sin duda, mis favoritas.

Las panaderías de Puglia siguen siendo tanto un lugar de encuentro como un comercio, aunque ya no se ve a los ancianos calentándose junto al horno durante el invierno.

En las más populares, por las mañanas se forman filas para comprar pan recién horneado. La gente llega en bicicleta y la deja sin candado en la puerta, donde a menudo también hay un puesto de frutas y verduras.

Dentro del lugar, cerca de una pila de focaccia y algunos de los más de 100 tipos de pan de Puglia, los estantes están apilados con paquetes de friselle. Estos ahora también vienen en variedades de espelta y multigrano, a veces aromatizadas con semillas de hinojo o peperoncino.

Y una nueva generación está encontrando formas creativas de hacerlas. En La Putea, una delicatessen de Lecce, el chef Francesco Paladino prepara unas “friselle deconstruidas”. Desmenuza el pan, lo mezcla con passata de tomate, vuelve a darle forma y lo corona con tomates frescos, prosciutto y alcachofas.

En Pulia, las tiendas de alimentos de barrio han servido desde hace mucho tiempo como espacios de encuentro.

En otros lugares, una versión más pequeña suele tener especias como cúrcuma en la masa. Son más finas y ligeras, por lo que no necesitan remojarse: basta con añadirles aceite de oliva y tomate por encima.

Aunque las friselle se asocian sobre todo con Puglia, se consumen en todo el sur de Italia, a veces de formas sorprendentemente distintas. En Sicilia, por ejemplo, incluso se remojan en leche para el desayuno.

En su libro de cocina Food of the Italian South, Katie Parla describe una versión con la que nunca me cruce: capunata (plato tradicional siciliano a base de berenjenas, tomates, entre otros ingredientes) con friselle, donde el pan se rompe y se mezcla en una ensalada, al igual que una panzanella.

“Hay un paralelismo cercano en Campania”, me dice, “donde la caponata napolitana usa friselle ablandado como base para un plato de verano con tomates, aceitunas y otros ingredientes”.

A mí me resulta delicioso, pero cuando se lo sugerí a mi marido salentino, me miró con una expresión de profunda desconfianza. Jamás se le ocurriría romper sus friselle y ponerlas en una ensalada. Pero así es la cocina regional italiana

Pese a todas estas innovaciones, las friselle siguen siendo un alimento reconfortantemente sencillo. Un poco de agua, unos tomates, algo de aceite de oliva. Así, un pan horneado meses atrás se transforma en una comida capaz de sacarte de cualquier apuro.