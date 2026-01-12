Intento de India de colocar un satélite en órbita falló por problema en el cohete

El intento de India de colocar en órbita un satélite de observación terrestre y 15 otros pequeños dispositivos falló por una anomalía en el cohete que los transportaba, informó su agencia espacial (ISRO).

“La misión PSLV-C62 fue víctima de una anomalía al final del encendido de su tercera etapa. Se está realizando un análisis detallado”, anunció la ISRO en la red X.

El 18 de mayo, un lanzador del mismo tampoco logró poner en órbita un satélite de observación.

El cohete PSLV de cuatro etapas, en su vuelo número 64, despegó a las 10H18 (4H48 GMT) desde el Centro Espacial Satish Dhawan, en la isla de Sriharikota, pero después se topó con un problema técnico.

“El vehículo se comportó como se esperaba hasta el final de la combustión de la tercera etapa”, detalló el jefe de la ISRO a la televisión nacional.

“Al final de esta tercera etapa, observamos perturbaciones y el vehículo se desvió de su trayectoria de vuelo”, añadió sin dar más detalles, en particular sobre el destino de los satélites que transportaba el cohete.

India colocó una sonda en órbita alrededor de Marte en 2014 y llevó un robot a la superficie lunar en 2023. Ahora, la ISRO pretende enviar a un astronauta a la órbita terrestre en 2027.