Si hay algo que aclaman los aficionados de videojuegos es que sus consolas sean lo más potentes posibles, facilitando fluidez y calidad gráfica ilimitada. Pero hay ciertas desventajas cuando tu dispositivo de preferencia tiene demasiada potencia y en el caso del PlayStation 2 es que su CPU era poderoso que atrajo el interés de los militares.

La curiosa revelación provino de una entrevista en la revista Famitsu con el desarrollador de videojuegos Kazuhiko Aoki, legendaria figura en Squaresoft con su nombre en los créditos en clásicos como “Chrono Trigger”, “Chocobo Mystery Dungeon”, “Dragon Quest X” y una miriada de entregas de “Final Fantasy”, incluyendo la novena entrega donde fungió como líder del diseño de eventos en el juego.

Lanzado en el año 2000, “Final Fantasy IX” tuvo la peculiaridad de que fue desarrollado a la par en Hawái y Japón, lo que llevó a la curiosa historia.

“Hacia el final de mi estancia en Hawái, se habló de enviarme algún tipo de equipo de prueba para PS2 con el fin de que pudiera comprobar si FF9 funcionaría en la PS2”, recordó Aoki. “Pero en aquel momento, la CPU de la PS2 era tan potente que existía la posibilidad de que se utilizara con fines militares, por lo que se restringieron las exportaciones”.

Aoki no da detalles de qué uso planeaba darle el ejército a los CPU de las consolas, pero señala que “fue situación muy difícil” y su equipo de pruebas “tardó bastante en llegar”.

Curiosamente, esta no sería la última vez que los componentes de las consolas de Sony fueron utilizadas para más que jugar videojuegos y es conocido que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos construyó una poderosa supercomputadora, llamada Condor Cluster, a partir de 1.760 consolas de PlayStation 3 aprovechando el poderío del dispositivo, su uso de Linux y su relativo bajo precio de US$400 por unidad.

De todos modos, la anécdota nos permite imaginar un mundo donde el PlayStation 2 pudo verse restringida de algún modo o en el que hubiera tenido que utilizar otros componentes. ¿Podría bajo esas circunstancias convertirse en la consola más vendida de todos los tiempos, con más de 160 millones de unidades despachadas? ¿Sony sería el titán en la industria de videojuegos que es ahora sin el triunfo del PS2? Lo cierto es que vivir en un mundo donde quizás no existan ‘clásicos’ como “Frogger: The Great Quest”, “Catwoman”, “Charlie’s Angels” no es algo que quiera hacer.