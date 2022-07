Muchas veces, los usuarios no recuerdan la contraseña que le dio a un documento PDF. De esta manera, podrían perder el acceso a archivos de gran importancia. Sin embargo, existen dos formas para acceder a esta información, sin la necesidad de descargarse apps o programas extraños.

Las personas deben tener en cuenta que, al colocar una contraseña, el creador piensa que la información que contiene es importante. Por este motivo, si te han compartido ese documento, es necesario que estés totalmente seguro que puedes quitarle la clave.

Hay dos formas que quitar la contraseña de un archivo PDF: usando Adobe Acrobat o con un navegador. La primera hará que el archivo quede tal cual como está, mientras que la segunda genera un problema debido a que convierte las páginas en imágenes.

Cómo quitar una constraseña a un PDF si tienes Adobe Acrobat

1. Abre el archivo PDF protegido con la contraseña.

2. Busca ‘Archivo’ en la barra de herramientas en la parte superior.

3. Escoge ‘Propiedades’ en el menú desplegable y se abrirá una ventana nueva llamado ‘Propiedades del documento’.

4. En las pestañas que están la parte superior de esta ventana, pulsa en ‘Seguridad’, la cual abrirá la sección ‘Seguridad del documento’.

5. Abre el menú desplegable en ‘Método de seguridad’ y escoge ‘Sin seguridad’.

6. Confirma que esta es la opción que deseas al darle click a ‘Aceptar’.

7. En la parte inferior de la ventana, vuelve a darle ‘Aceptar’ para cerrarla.

8. Luego de volver a la vista del documento protegido, vuelve a dar click en ‘Archivo’ y finalmente da a ‘Guardar’.

9. Cierra el documento PDF y vuelve a abrirlo para ver el resultado.

Cómo quitar una constraseña a un PDF si no tienes Adobe Acrobat Pro

También puedes quitarle la clave a un archivo PDF si no cuentas con este programa. Sin embargo, existe un problema, en caso no solo quieras leer el documento, sino utilizar el texto en su interior. Al usar este método, generarás que las páginas se conviertan en imágenes. Es decir, no podrás seleccionar el texto como en cualquier otro archivo.

1. Abre el documento PDF protegido con la contraseña en cualquier navegador.

2. Busca la opción ‘Imprimir’, la cual estará, usualmente, con el símbolo de una impresora en la parte superior derecha.

3. En las opciones de impresión que te aparecerá, escoge que se guarde como un PDF.

4. Pulsa el botón de ‘Imprimir’ o ‘Guardar’ en la parte inferior y escoge en qué carpeta quedará el archivo.

5. Abre el archivo PDF y podrás visualizarlo sin problemas.