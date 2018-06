Rusia 2018: La tecnología de análisis de datos empleada en el fútbol

El procesamiento de datos se utiliza en cuatro áreas principales del fútbol: para la preparación física de los jugadores, para encontrar los mejores elementos, identificar los puntos débiles del rival y finalmente ayudar a la comprensión del espectador.

---Ahorrar esfuerzos---

Benjamín Mendy regresa de una lesión larga y grave, pero es el titular indiscutible en el flanco izquierdo de la defensa de Francia.

¿Cómo manejar su preparación física para que llegue al Mundial en la mejor forma posible, y evitar al mismo tiempo sobrecargarlo?

"Los programas se individualizan de acuerdo a cada jugador, su temporada, su tiempo de juego, su nivel de condición física, su posición, su riesgo de lesión, sus cualidades físicas", dice el especialista en 'data' del equipo de Francia, Grégory Dupont.

Mejor aún: "Dado que los datos se pueden recopilar en tiempo real, nos da la oportunidad de ajustar con precisión el programa inicial de cada jugador durante la próxima sesión, o incluso durante la actual".

Si Mendy se ha sobrepasado en entrenamiento un día, se le pedirá que rebaje la intensidad en el siguiente. Los datos del partido se recopilan (kilómetros recorridos, intensidad de esfuerzo...) así como también los de los entrenamientos con sensores GPS.

---Ajustar el entrenamiento---

¿Un jugador que pierde todos sus duelos individuales? ¿Un esquema táctico que deja demasiado espacio para los extremos rivales?

Un buen entrenador debe ser capaz de ver si ha cometido un error en la composición táctica de su equipo y cambiarla durante el juego. En el Mundial 2018 podrá hacerlo en base a datos estadísticos.

"Será la primera Copa del Mundo donde tendremos los datos en tiempo real en el banquillo, mientras que antes los teníamos al medio tiempo o al final del partido", se congratula Dupont.

La FIFA eligió a la empresa Trackab, que recopila datos a través de cámaras. "El software y la infraestructura implementados por la FIFA para el Mundial-2018 permite a todos los equipos una conexión estable y segura entre los analistas ubicados en las gradas y el personal técnico en el banco", explica un portavoz.

---El ejemplo Depay---

No servirá a los entrenadores en la Copa del Mundo, pero el reclutamiento basado en datos sigue siendo uno de los sectores que crece más rápidamente en el mundo del fútbol.

¿Necesita un defensor atlético pero rápido, un extremo que marca y hace marcar?

Las empresas especializadas ayudan a los clubes a encontrar las respuestas a tales necesidades. Estas herramientas "han cambiado la relación temporal" en la contratación, estimaba a fines de 2017 Francesco Vallone, coordinador de scouting en la dirección deportiva de la Roma.

Por otro lado, también puede ser útil para jugadores y agentes decidir qué hacer a continuación.

El presidente de la compañía holandesa SciSports, Giels Brouwer reivindica, por ejemplo, un valioso consejo a su compatriota Memphis Depay: "Quería dejar el Manchester United porque no jugaba lo suficiente, y su agente me pidió que lo conociera. Quería libertad en la cancha, usar su creatividad. Lo transcribimos en datos y le aconsejamos cinco clubes, entre ellos el Lyon".

El extremo fichó por el Lyon y prácticamente él solo clasificó al equipo francés para la próxima Liga de Campeones.

---Ayuda a la audiencia---

Los datos también son omnipresentes en la pantalla y en Internet, por ejemplo en Twitter, donde las estadísticas editorializadas de la compañía Opta se han vuelto inevitables. "Nuestro objetivo no es dar números por dar números, sino agregar un valor, contextualizar esos números para proporcionar información adicional", explica Loïc Moreau, de Opta France.

Estas empresas "venden sus datos a emisoras, compañías audiovisuales o apuestas, no a entidades deportivas", aclara Chris Anderson a la AFP. Por el momento, "todavía no hay una gran compañía que se encargue de todo este procesamiento de datos", dice el autor de The Numbers Game, un trabajo de referencia sobre los datos del fútbol.

