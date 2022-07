Las cirugías intrauterinas son intervenciones quirúrgicas mínimamente invasivas, que permiten atender algún problema de salud del feto mientras se encuentra en el útero de la madre. Hace unas semanas, en una clínica local se realizó una cirugía de este tipo, la primera en nuestro país para atender un problema renal.

La operación se hizo en un feto con 25 semanas de gestación, que había sido diagnosticado con uterocele. “Lo que tenía era la obstrucción de vías urinarias. Justo en la uretra, aparece una membrana que estaba haciendo que la orina se acumulara. Eso empieza a afectar los riñones y, como el feto sigue en formación, puede nacer con una falla renal”, explica a El Comercio el doctor Walter Ventura, médico especialista en ginecología y obstetricia, con subespecialidad en medicina fetal, quien realizó esta intervención en la clínica Aviva.

Estas cirugías fetales mínimamente invasivas no se hacen con mucha frecuencia; sin embargo, son extremadamente rápidas y la paciente es dada de alta cinco horas después. “Hay un proceso de organización y coordinación antes de entrar a la sala, vestir y anestesiar a la paciente, etcétera, todo eso toma aproximadamente una hora. Sin embargo, el tiempo que estamos en el vientre realizando la intervención, para este caso en particular fue de unos cinco minutos. Porque como estamos entrando a un vientre que, en teoría, no se debe tocar, tenemos que ser sumamente precisos y rápidos. Mientras más tiempo demoremos, más posibilidad de que se presenten complicaciones”, relata Ventura.

Tanto la madre como el feto se encuentran muy bien tras la intervención. Este tipo de técnica no será un impedimento para que la madre pueda tener un parto vaginal: “Ya ha tenido dos partos vaginales previos y si este bebe se encuentra en la posición adecuada, podrá repetir ese tipo de alumbramiento”, aclara el especialista.

Tanto la madre como el feto se encuentran en buen estado, esperando la fecha para el parto. Pese a la intervención, la mamá no tendrá impedimento para tener un parto vaginal, siempre y cuando el feto se coloque de manera adecuada. / Clínica Aviva

Lo importante, sostiene el médico, es que tras haberse corregido ese problema antes de nacer, ahora se tiene la certeza de que no sufrirá ninguna complicación renal a futuro. “La probabilidad de que desarrolle una insuficiencia renal es mínima. Si nacía con ese problema, estaba condenado a la muerte, pues no existe trasplante renal para neonatos en el Perú. Por eso son importantes estas cirugías, pues esta enfermedad ya no lo afectará”.

Para todos

Por el tipo de capacitación del personal de salud, así como el instrumental y otros componentes, estas cirugías suelen ser muy costosas, programarse en casos muy especiales y quedar fuera del alcance de las familias que lo necesitan. “Nuestra propuesta es traer alta calidad en salud a sectores que no han tenido esa posibilidad antes”, explica Flor Calderón, directora médico-corporativa de clínica Aviva, en Los Olivos.

La importancia de las cirugías intrauterinas radica en la posibilidad de corregir problemas antes del nacimiento de un bebe. / Clínica Aviva

Tras ser una de las clínicas que realizan más partos en Lima, ahora planean posicionarse en otro tipo de intervenciones que no eran bien atendidas en la zona norte de la ciudad.

“Las apendicectomías y otras similares se realizaban de manera muy precaria, con tecnología muy antigua y con riesgos muy altos. Estamos girando a ser una clínica multiespecialidad, trayendo las cirugías mínimamente invasivas, tanto las más simples como las de alta complejidad, con tecnología láser, pero también con precios más accesibles”, recalca Calderón.