En principio parece un producto muy simple: un marco de fotos en los que puedes reproducir música. Bonito para la vista y punto. Sin enbargo, detrás se esconden otras razones.

Un grupo de periodistas latinoamericanos, entre los que se encuentra El Comercio, se reunió con ejecutivos de Samsung en el marco de la IFA 2024 para conocer detalles de la concepción de este producto.

Según un estudio al que hizo referencia el gigante surcoreano, el 40% de usuarios tiene algún tipo de parlante con conexión WiFi, pero lo que realmente es determinante para la decisión de compra es un criterio meramente estético: el 47% de los encuestados piensa que uno de los principales problemas de los parlantes inalámbricos es que tienen un diseño que no está acorde a la decoración del hogar.

Algunos de los productos Samsung presentados durante la IFA 2024 en Berlín. / Angel Hugo Pilares

El Music Frame de Samsung tiene 32,8 cm por lado y uno puede poner una foto a la antigua: papel impreso y punto; o también puede colocar una obra de arte para que la decoración vaya acorde con el estilo del hogar. Incluso viene con un sistema para montarlo fácilmente en la pared, como si fuera un cuadro, y se puede cambiar los colores del marco.

Samsung señala que el Music Frame tiene varias utilidades además de ser solo un parlante con sonido procedente de tres bocinas: utiliza el sonido Dolby Atmos y hace streaming de música sin cables. También puede conectarse a una TV y a una barra de sonido para Q-Symphony, una tecnología que permite mejorar el sonido.

Sin embargo, algo que se mostró en el stand de Samsung en la IFA 2024 es la máxima capacidad del producto: imagine una sala con cinco cuadros de estos en las paredes conectados a la TV y funcionando al mismo tiempo.

Por lo pronto no hay manera de utilizarlo solo: no tiene un display para poner una foto digital o tener información de lo que se reproduce, aunque no se descarta que versiones futuras lo tengan.