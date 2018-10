Proyector Home Cinema EH-LS100 Láser 3LCD de Epson | ANÁLISIS

Ya habían pasado varios años desde que probé un proyector de última generación. Coincidentemente también fue un Epson. Recibí una caja grande, algo pesada. Sinceramente, mi primera impresión –incluso antes de desempaquetar el producto- era que probaría un equipo sin más novedad que una renovación en el código del modelo. Sin embargo, el caso del proyector Home Cinema EH-LS100 Láser 3LCD de Epson fue distinto. En breve conocerán las razones.



Antes de continuar, les brindo a continuación algunos especificaciones técnicas de este proyector Home Cinema EH-LS100 Láser 3LCD de Epson:



Sistema de proyección: Tecnología 3LCD, panel LCD, disparador de cristal líquido RGB.

Salida de luz: Color y blanco 4.000 lúmenes – 2.800 lúmenes

Resolución: Full HD (1920x1200), ratio 16:10

Contraste: 2’500.000:1

Fuente de luz: Láser. 20.000 horas de duración en modo alto | 30.000 horas de duración en modo eco.

Refrescamiento: 192 Hz-240 Hz (vertical)

Lente: Óptico

Tamaño de la imagen: 70 pulgadas -130 pulgadas.

Distancia de proyección: Wide/Tele 0,41 m – 0,78 m (pantalla de 90 pulgadas)

Distancia focal: 4,2 mm

Enfoque: Manual

Conectividad: USB tipo A 2.0 (2x), USB tipo B 2.0, RS-232C, red alámbrica, conexión inalámbrica LAN 802.11 b/g/n, entrada y salida VGA, entrada HDMI (3x), MHL, salida de audio estéreo mini Jack; entrada de audio estéreo mini Jack (2x).

Saqué el proyector de su caja y me encontré con un panorama conocido: un aparato voluminoso. Retiré el proyector (algo pesado, como era de esperarse), el cable de poder y el cable HDMI. Pero algo llamó poderosamente mi atención: en el Home Cinema EH-LS100 de Epson no tenía cañón. Así es, no está el tradicional cañón por donde se supone que debería salir la luz que proyectará las imágenes sobre el ecran o la pared.

¿La razón? El Home Cinema EH-LS100 de Epson tiene un diseño inusual, pues la imagen la proyecta un láser que rebota en el lente. Esto le permite ser un proyector de ultra tiro corto. ¿Y qué significa eso? Que no es necesario colocarlo demasiado lejos del área de proyección o en una habitación especial. Gracias a este nuevo modelo, solo basta con que lo coloques a entre 40 cm y 70 cm de distancia de la pared y listo. Esta corta distancia nos permitirá lograr un área proyectada de entre 70 y 130 pulgadas. Siempre en 1080p, es decir, en alta definición (Full HD). Hacia el lado derecho, junto al filtro de aire, está un control para controlar el enfoque.

¿Les conté que estoy probando el Home Cinema EH-LS100 de @EpsonLatin (PER)? No se le nota el cañón porque es un proyector láser de tiro corto. Es decir, ofrece en Full HD una imagen de entre 70" y 130" a sólo 6 cm de distancia de la pared. pic.twitter.com/i03iHXtp3C — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 15 de agosto de 2018

¿Qué beneficios brinda el uso del láser? Que el proyector se encienda y se apague más rápido. La iluminación láser permite que el equipo tenga una vida más larga.

El proyector láser Home Cinema EH-LS100 de @EpsonLatin (PER) tiene variedad de conexiones, trabaja también con WiFi y la conexión del cable de poder es muy discreta. Tiene ventilador y hace un poco de ruido. Usa filtros de papel. pic.twitter.com/3Jh2wPEhCk — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 15 de agosto de 2018

La configuración inicial de este proyector de Epson es muy sencilla. Prácticamente es cuestión de conectar y usar. Una de las particularidades que tiene este equipo es que cuenta con una gran cantidad de conexiones. Al lado izquierdo están los puertos HDMI, los puertos USB y la entrada LAN. Sin embargo, lo más interesante es que hay un panel protector que se retira y deja ver aún más conexiones: salidas de audio análogo, entradas de audio y video análogo, salida de monitores y puerto USB para colocar un ‘dongle’ que le da conectividad Wi Fi al proyector.

Es muya discreto con los cables. Las conexiones a un lado. Tiene Wifi. El precio lo confirmo en breve. pic.twitter.com/cUlm5HQdYT — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 15 de agosto de 2018

DESEMPEÑO

¿Y realmente es bueno en la proyección? En líneas generales, el Home Cinema EH-LS100 de Epson ofrece un buen desempeño. Ofrece una buena calibración de colores, incluso proyectando en paredes que no sean de color blancas. Sin embargo, me pareció que se perdía un poco en los tonos oscuros. Dependiendo de qué tan lejos se coloca el dispositivo, es necesario corregir las esquinas de la imagen proyectada para que no salga deforme.

Aunque el proyector cuenta con un panel que permite accesos directos a las funciones básicas y navegar a través de los menús, también trae un pequeño control remoto. No es un control especial, es simple, ergonómico, aunque sin nada en particular. Eso sí, también es posible descargar una aplicación al celular y emparejarlo con el proyector, a través de un código QR.

Cuenta con un parlante de 16 W que va bien, incluso en un ambiente amplio. Si se requiere mayor calidad se le puede conectar un sistema de audio adicional.

CONCLUSIÓN

Mi experiencia con el proyector Home Cinema EH-LS100 Láser 3LCD de Epson fue buena: sencillo de configurar, sorprende un poco al momento de acomodar la imagen colocando cerca de la pared el proyector y fácil de conectar a una fuente de imagen.

Un punto en contra: se reduce solo ligeramente el ruido del proyector. Esperaba que al tratarse de un nuevo diseño y usando una tecnología diferente, también se solucionaría el tema del ruido. Este se camufla tras el audio que emite el parlante nativo del proyector, pero quien está cerca puede notarlo.

Y aunque la tecnología de tiro ultra corto en proyectores se amolda para las necesidades de los aficionados al entretenimiento, para quienes buscan disfrutar de espectáculos deportivos o ver películas en equivalentes a pantallas de 100 pulgadas, pero sobre todo sin necesidad de tener un ambiente especial. Sin embargo, para quienes sí buscan la mayor calidad de proyección, podrían buscar otros dispositivos, sobre todo que ofrezcan mejores resolución.