ChatGPT puede ser una de las inteligencias artificiales más avanzadas del mundo, pero eso no se traduce en convertirse en un fuerte competidor en el juego de reyes, el ajedrez.

Así quedó demostrado con un pequeño experimento llevado a cabo por el ingeniero Robert Caruso, quien, a sugerencia de ChatGPT, facilitó una partida entre la IA y un Atari 2600, una consola de medio siglo de antiguedad y con solo 1,19 MHz de CPU, ordenes de magnitudes más débiles que las computadoras modernas.

El resultado fue la completa destrucción de ChatGPT incluso en el nivel más básico.

“A pesar de que se le dio un esquema básico del tablero para identificar las piezas, ChatGPT confundió torres con alfiles, no vio las bifurcaciones de peones, y perdió repetidamente la noción de dónde estaban las piezas - primero culpando a los iconos de Atari como demasiado abstractos para reconocerlos, y luego no le fue mejor incluso después de cambiar a la notación de ajedrez estándar. Cometió suficientes errores como para que se rieran de él en un club de ajedrez de tercer grado”, escribió Caruso en la red social LinkedIn.

“Mientras tanto, el humilde motor de 8 bits de Atari se limitaba a hacer lo suyo. Sin modelo de lenguaje. Sin flash. Sólo evaluación de tablero por fuerza bruta y testarudez de 1977”, continuó. “Durante 90 minutos, tuve que evitar que hiciera jugadas horribles y corregir su conocimiento del tablero varias veces por turno. Seguía prometiendo que mejoraría ‘si empezábamos de nuevo’. Al final, incluso ChatGPT se dio por vencido y se rindió con la cabeza gacha.”

Cabe señalar que ChatGPT no es un programa de ajedrez sino un modelo extenso de lenguaje (LLM en inglés) entrenado para otras tareas y que IA como AlphaZero de DeepMind especializadas en ajedrez pueden vencer a campeones mundiales, ni que contar de programas de ajedrez como Stockfish o Elmo.

Pero igual, sirve como una muestra más de los límites que tienen los LLM como ChatGPT, a pesar de que las personas están dependiendo de ellos cada vez más para responder importantes problemas en sus vidas.

O, como Timothy Rollet, otro ingeniero, respondió a la historia de Caruso: “Chat-GPT es un modelo de lenguaje. No tiene ideas, no entiende nada y no sabe jugar al ajedrez. Lo único que hace es producir frases que se parecen mucho a las frases en inglés. A veces, la información es útil, porque la gente suele escribir cosas verdaderas, así que el modelo se ve incentivado a copiar esas frases textualmente. Sin embargo, no sabe si está diciendo la verdad, solo que está encadenando símbolos comunes. Tampoco es capaz de entender la novedad”, declaró. “Antropomorfizar un programa informático hasta este punto conduce a un mal uso de la herramienta, y también induce a otros a cometer el mismo tipo de errores. No es un ser humano. No puede reconocer su derrota ni expresar su acuerdo. No le atribuyas ni agencia ni emoción.”