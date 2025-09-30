El agua potable es un recurso limitado y científicos en todo el mundo buscan métodos más eficientes para potabilizar los océanos. Ahora, obtener agua potable del mar podría estar más cerca gracias a un invento que funciona únicamente con la luz solar. Investigadores en Corea del Sur han creado un sistema innovador que promete superar uno de los mayores desafíos de la desalinización: la acumulación de sal.

El dispositivo fue creado en el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de Ulsan (UNIST), bajo la dirección de la profesora Ji-Hyun Jang y el investigador Sourav Chaule. Su propuesta ofrece una alternativa sostenible para regiones aisladas o en desarrollo, donde el acceso a electricidad es limitado.

De acuerdo con Omicrono, se trata de un pequeño aparato capaz de transformar agua de mar en agua potable de manera eficiente. Su funcionamiento se basa en un material fototérmico avanzado llamado LSMO (La₀,₇Sr₀,₃MnO₃), una perovskita que convierte la radiación solar en calor.

Gracias a este compuesto, el dispositivo alcanza una velocidad de evaporación de 3,4 kilos por metro cuadrado por hora bajo luz solar estándar, un rendimiento notablemente superior al de tecnologías pasivas similares que dependen de la energía solar.

Los cálculos de los investigadores estiman que el sistema es entre ocho y diez veces más eficiente que otros métodos pasivos tradicionales.

El diseño también juega un papel clave. La estructura en forma de “L” invertida está hecha de papel poroso, lo que permite que el agua salada ascienda por capilaridad hacia la parte superior sin necesidad de bombas ni motores.

Una vez en la superficie, el dispositivo dirige las sales disueltas hacia los bordes. Allí cristalizan sin bloquear la zona de evaporación, lo que garantiza un proceso continuo y sin necesidad de limpiezas constantes.

En otras palabras, el dispositivo se “autolimpia” de la sal, resolviendo uno de los principales problemas de la desalinización tradicional.

Funcionamiento del evaporador con estructura en forma de "L". Foto: Sourav Chaule, Ji-Hyun Jang et al.

Otra de sus ventajas es la capacidad de operar con aguas de alta salinidad. Mientras el agua de mar suele tener un 3,5 % de sal, este sistema puede trabajar con concentraciones de hasta el 20 %.

Ello abre la posibilidad de aplicarlo no solo para obtener agua potable, sino también en el tratamiento de salmueras industriales, aguas residuales y entornos extremos donde la concentración de sal supera con creces la del mar.

Con este avance, los investigadores coreanos presentan una tecnología de bajo costo y sin electricidad que podría marcar un hito en la búsqueda global de soluciones frente a la escasez de agua potable.