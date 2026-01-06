Robots hasta para limpiar fondos de piscina y acompañar a las mascotas: la propuesta en el CES 2026 para el hogar

Ecovacs Robotics ha presentado en CES 2026 sus soluciones robóticas para el hogar, que además de nuevos aspiradores, incluye un limpiacristales, un cortacésped, su primer robot limpiafondos para piscinas y un acompañante digital para las mascotas.

La compañía ha aprovechado el escaparate que ofrece la feria de electrónica de consumo, que se celebra esta semana en Las Vegas (Estados Unidos), para señalar que la categoría de aspiradores robóticos avanza desde una fase de rápido crecimiento hacia una etapa más madura.

En su caso, lo hace respaldada por su experiencia tecnológica a largo plazo y su conocimiento de las necesidades de los usuarios a nivel global, que ha plasmado en los nuevos productos que ha presentado este martes, y con los que busca crear un ecosistema de robótica de servicio diversificado.

En limpieza, la compañía ha anunciado una actualización de la tecnología Ozmo Roller de fregado instantáneo con autolavado con un rodillo optimizado, presente en los dispositivos DEEBOT T90 PRO OMNI y en la familia DEEBOT X12.

El nuevo rodillo de 26cm es un 50 por ciento más largo que la generación anterior, lo que le permite cubrir más superficie en cada pasada y duplicar la eficiencia de limpieza. Asimismo, el nuevo sistema de autolavado presurizado proporciona pulverizaciones al rodillo a través de 16 boquillas, ayudando a eliminar la suciedad incrustada.

DEEBOT X12 PRO OMNI y el DEEBOT X12 OmniCyclone cuentan, además, con una solución de limpieza profunda más potente, que utiliza un detector de manchas por infrarrojos y boquillas dobles de alta presión para identifican las áreas con suciedad persistente y aplican chorros de agua cruzados a alta presión.

La compañía también ha mejorado el sistema de carga de la familia DEEBOT X12, que con la tecnología PowerBoost Charging Plus, optimiza el rendimiento del algoritmo para que el robot pueda limpiar hasta 1.000m2 en una sola pasada estable.

Ecosistema robótico diversificado

Ecovacs Robotics ha extendido de manera constante sus tecnologías robóticas, pasando de dispositivos de función única a un ecosistema diversificado y multiescenario. En CES 2026 ha ampliado su ecosistema con el nuevo robot limpiapiscinas Ultramarine, junto con una serie de productos mejorados para el cuidado del césped y la limpieza de ventanas.

Ultramarine está diseñado para simplificar el mantenimiento de la piscina. Para ello, ofrece capacidades de reconocimiento del entorno y planificación de ruta, con las que se adapta a los complejos y cambiantes entornos de la piscina.

Cuenta con sistemas de filtración que le permiten enfrentarse tanto a residuos finos como a manchas difíciles, manteniendo un funcionamiento fiable y duradero en exteriores.

Para el cuidado del césped, Ecovacs ha presentado los robots GOAT A y GOAT O, que integran el primer recortador TruEdge con mejoras de IA para combinar corte y recorte de bordes en un único proceso autónomo.

Impulsada por el sistema de navegación HoloScope 360 Dual-LiDAR, la serie GOAT reduce el tiempo de configuración a menos de un minuto y ofrece precisión de navegación de hasta dos centímetros, incluso en condiciones de baja iluminación o por la noche.

Por su parte, el nuevo limpiador de ventanas WINBOT W3 OMNI introduce una estación multifuncional con la función Vortex Wash, que limpia automáticamente la almohadilla de fregado, eliminando el contacto directo con el agua sucia y la manipulación manual del paño.

Ecovacs también ha presentado su primer robot compañero para mascotas, LilMilo, que combina percepción multisensorial con comportamientos expresivos similares a los de una mascota para ofrecer una nueva forma de compañía digital, basada en la calidez y la interacción inteligente.