Blizzard Entertainment está entrenando un generador de imágenes basado en inteligencia artificial (IA) con el objetivo de crear arte conceptual para los entornos de sus juegos y agilizar los tiempos de trabajo.

El director de diseño de Blizzard, Allen Adham, habría compartido información sobre esta iniciativa el pasado mes de abril, cuando reveló que esta solución, que recibe el nombre de Blizzard Difussion- que alude a Stable Diffusion, el motor de IA de OpenAI para crear imágenes con esta tecnología- sería capaz de “sorprenderles” por sus capacidades.

“Estamos cerca de una gran evolución en la forma en que construimos y administramos nuestros juegos”, indicó el directivo en un correo electrónico enviado de forma interna y recuperado por The New York Times.

En esta comunicación, Adham explica que Blizzard ha entrenado un generador de imágenes con sus propios videojuegos -Overwatch, World of Warcraft y Diablo- capaz de crear arte conceptual sin esfuerzo tanto para los escenarios del título como para los personajes y sus trajes.

En el escrito enviado a los empleados de la desarrolladora también se habría hecho referencia a posibles herramientas para personajes no jugables (NPC, por sus siglas en inglés) “autónomos e inteligentes dentro del juego”, la asistencia en el diseño de los niveles del juego y un asistente para clonar voces, entre otras herramientas.

El desarrollo de este generador de imágenes vendría después de que Blizzard abandonase la tecnología de aprendizaje automático que había patentado para crear texturas para escenarios, como piedra y ladrillo.

La compañía habría descartado esta herramienta porque los desarrolladores empleaban demasiado tiempo en ella para lograr que fuese eficaz, según el vicepresidente de Perspectivas Globales de la compañía, Andrew Guerrero, que ha abogado por invertir ese tiempo en tareas más productivas y creativas.

“Nuestro objetivo es eliminar un proceso repetitivo y manual y permitir que los artistas dediquen más tiempo a la creatividad. Nuestra meta con la IA ha sido y seguirá siendo intentar facilitar el trabajo creativo”, habría señadado Guerrero en otro comunicado enviado al medio citado.

Este periódico también se ha hecho eco de otra comunicación con la que el director de Tecnología de Activision Blizzard, Michael Vance, habría advertido a sus empleados de que no utilizaran contenido ni propiedad intelectual de la compañía con generadores de imágenes externos. “Estas herramientas conllevan riesgos nuevos y desconocidos y procederemos a utilizarlas con cuidado para evitar trampas”, señaló Vance en este correo electrónico.

Si bien esta tecnología ha generado cierto escepticismo, desde The New York Times apuntan a que los desarrolladores de videojuegos ya confían en la IA para que personajes no jugables puedan tomar decisiones similares a las de los humanos. Además, mantienen que la IA generativa puede mejorar el proceso creativo en el desarrollo de videojuegos.

Un ejemplo es el caso de Ghostwriter, una herramienta que utiliza Ubisoft en sus videojuegos y que genera líneas de guion para los personajes, no jugables adaptándolas según el contexto en el que se desarrolle la acción.

Desde 343 Industries, estudio encargado del desarrollo de la franquicia Halo, también creen que la IA generativa podría mejorar el desarrollo de juegos porque reduce el esfuerzo que los creativos para desarrollar un juego de mundo abierto.