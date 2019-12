Desde su separación con Cheryl Cole, al ex One Direction, Liam Payne no se le ha visto con ninguna mujer, hasta hace algunas semanas que confirmó su noviazgo con Maya Henry a través de una romántica foto compartida en sus redes sociales.

Tras mantener su relación en secreto la feliz pareja fue vista en Londres mientras se dirigían a cenar a un conocido restaurante tomados de la mano. Luego de la salida, la modelo de 19 años subió una foto muy cariñosos confirmando así el romance.

Tras la noticia, muchos fans de Liam Payne se han preguntado quien es la guapa modelo que conquistó el corazón del ex One Direction. A continuación, diez cosas que, quizá, no sabías sobre Maya Henry.

Maya Henry y la foto que confirmó su relación con Liam Payne (Foto: Instagram/Maya Henry)

¿QUIÉN ES MAYA HENRY?

Maya Henry es una modelo adolescente de Texas, Estados Unidos. A sus cortos 19 años, ya ha modelado para Vogue Ukraine, Glamour y Elle Romania. Ha protagonizado numerosas sesiones de moda y belleza para grandes publicaciones. Según la revista Wonderland, Henry planea convertirse en abogada de derechos humanos o de lesiones personales una vez que termine la universidad.

La joven modelo saltó a la fama después de que su familia le organizó una fiesta de cumpleaños multimillonaria para celebrar su 15 años, una celebración de Quinceañera que incluyó actuaciones de Nick Jonas y Pitbull.

Después de que su fiesta se convirtió en un gran tema de conversación, su familia consiguió su propio reality show de estilo Kardashian en YouTube llamado “Hangin 'with Los Henrys”.

Liam y Maya se conocieron en 2015 y ha tenido que pasar 4 años para que se dieran el sí e iniciaran su relación. Desde aquel día, los fanáticos siguen todos sus movimientos.

Maya Henry es una conocida modelo adolescente de Texas, Estados Unidos (Foto: Instagram/Maya Henry)

10 DATOS SOBRE MAYA HENRY, LA NOVIA DEL EX ONE DIRECTION

1. Su exitosa carrera como modelo

Es una modelo profesional a la edad de 19 años. Maya ha aparecido en varias revistas de moda importantes, entre ellas Elle Romania, Glamour y Vogue Ukraine. Ha hecho muchas fotos de belleza y moda para estas publicaciones y ha firmado contratos con varias agencias de modelos.

2. Su gran número de seguidores en las redes sociales

En las redes sociales podemos ver el trabajo de Maya Henry en el modelaje, y también fotos de sí misma con varias celebridades famosas que conoció en el camino. Tiene más de 166,000 seguidores en Instagram.

3. Su familia gastó millones en una fiesta de cumpleaños

Cuando Maya Henry cumplió 15 años, su familia hizo todo lo posible para organizar una gran fiesta para ella. De hecho, la Quinceañera multimillonaria contó con Pitbull y Nick Jonas para el entretenimiento y les costó varios millones de dólares.

4. Es una persona generosa

Con solo 8 años, Maya creó una organización benéfica. Cuando descubrió que había otros jóvenes en Texas que no tenían suficientes útiles escolares porque sus familias no podían permitirse comprarlos, hizo algo al respecto. Su organización benéfica se llama Maya's Corner.

5. Su novio tiene un hijo de 2 años

El novio de Maya, Liam Payne, tuvo una relación antes de que los dos se convirtieran en pareja. Estaba con Cheryl Cole y la relación duró desde 2015 hasta 2018. Payne y Cole tienen un hijo de dos años juntos.

Maya Henry y Liam Payne suelen compartir su día a día en sus redes sociales (Foto: Instagram/Liam Payne)

6. El padre de Maya es un abogado famoso

Maya Henry fue criada en una familia acomodada de San Antonio, Texas. Su padre es el abogado llamado Thomas J. Henry, conocido por su trabajo y la familia es bastante rica. Debido a la vida de su padre, la familia ha sido regularmente el tema de las columnas de chismes locales, por lo que Maya está acostumbrada a ver su nombre junto con otros miembros de la familia impresos.

7. Maya era popular antes de su fiesta de su 15 años

Maya Henry ha estado en el ojo público por algún tiempo y no solo por la gran fiesta de cumpleaños que tuvo. Incluso antes de eso, su cuenta de Instagram estaba cargada de fotos de grandes celebridades, incluidas Lana Del Rey y Usher. Había conocido a muchas personalidades famosas antes de que su padre contratara a Pitbull y Nick Jonas.

8. Apoyó a Hillary para presidente

La modelo era una ávida defensora de Hillary Clinton cuando estaba en la carrera por la presidencia de 2016. De hecho, parece que conocía a Hillary porque hay varias fotos de ella con Clinton cuando era senadora de Nueva York. Maya es una socialité de Houston, Texas.

9. Tiene experiencia en actuación

Maya es una celebridad por derecho propio. No solo apareció en un desfile de moda para la Semana de la Moda de París, sino que también apareció en un video musical. La modelo forma parte del video musical del éxito del cantante Billy Ray Cyrus “Old Town Road”, una colaboración entre Cyrus y Lil NasX. Esto la convierte en actriz y modelo de moda profesional.

10. Puedes seguirle el ritmo en Facebook

La joven actriz también tiene una página de Facebook donde los fanáticos pueden mantenerse al día con lo que está haciendo actualmente, pues suele mantenerlo en constante actualización. Recientemente ha subido el video de “Old Town Road” en su página, además de la cientos de fotos modelando que tiene.

¿CÓMO SE CONOCIERON MAYA Y LIAM?

Se supo que Liam y Maya se conocieron por primera vez cuando asistió a un concierto de 1D en 2015. La modelo conoció a todos los chicos y en esa oportunidad, no pasó más de un simple saludo.

En 2018 se iniciaron los rumores de que eran una pareja, pero quedó en eso hasta principios de este año. La pareja no ha dado detalles de la relación, por lo que no sabe cómo volvieron a ponerse en contacto cuatro años después del primer encuentro, cuando Maya tenía 15.

¿QUÉ HA DICHO LIAM SOBRE SU RELACIÓN?

Se sabe que Liam no habla públicamente sobre su vida amorosa, pero ha dejado en claro que está enamorado de su nueva novia después de que fueron vistos paseando por Mayfair de la mano en agosto.

También le dijo a su novia que ella es "perfecta" en un comentario de Instagram cuando compartió una sensual sesión de modelaje en un vestido de satén.









