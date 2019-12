El cantante Liam Payne y su pareja, Maya Henry, visitaron un bar en Texas, Estados Unidos el pasado viernes 29 de noviembre. Lo que parecía ser una noche de diversión, terminó en una fuerte pelea entre el ex One DIrection y los guardias del local.

Según reveló el portal E! News, el cantante fue empujado por un miembro del equipo de seguridad del bar, por lo que, el ex One Direction no se contuvo e intentó responder el golpe.

El hecho quedó registrado en videos de los testigos, los cuales han sido recogidos por TMZ. En el clip, se muestra al artista británico vestido con jeans y una camisa blanca, la cual, aparentemente está muy sucia.

Asimismo, Payne es sujetado por personas del lugar que intentaron evitar que el cantante termine peleándose con los miembros de seguridad.

Una vez que el altercado pasó, Liam Payne utilizó su cuenta de Instagram para expresar su molestia y aseguró que tomaría acciones legales contra los involucrados; sin embargo, a los pocos minutos eliminó su storie.

“Tres de tus miembros de seguridad simplemente me atacaron sin razón mientras agarraban mi identificación. Tomé fotos de todo el asunto, espero verte en la corte, imb...”, escribió en su post que fue recogido por sus fans.

Liam Payne, ex One Direction, protagonizó una pelea callejera a la salida de un bar. (Foto: Captura)