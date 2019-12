Adolfo Chuiman tiene la genialidad de reinventarse como actor y disfruta haciéndolo. Por eso, cuando le dijeron que volvería a interpretar a su personaje de "Al fondo hay sitio, ‘Peter McKay’, pero esta vez en una escena de “De vuelta al barrio”, “no estuve muy de acuerdo”. Sin embargo, se sometió a la capacidad creativa del productor y guionista Gigio Aranda y la respuesta del público ante el inesperado 'crossover’ ha sido abrumadora.

“Después de esa escena, la gente me para en las calles para preguntarme: '¿cuándo vuelve ‘Al fondo hay sitio’?, me piden que regrese la serie y la verdad, no sé qué pasará. Yo no estuve muy de acuerdo en volver a hacer el personaje", recuerda Chuiman tras aclarar que en algún momento de su carrera, cuando salió de la Escuela de arte dramático, tuvo reparos en hacer comedia. “Miraba la comedia por encima de los hombros”, refiere.

En la refererida escena de “De vuelta al barrio” propalada el viernes último, Peter aparece con Francesca (Ivonne Frayssinet) revelando un secreto sobre el pasado del mayordono de los Maldini.

Al respecto, Adolfo Chuiman, destaca: “Fue como probar un dulce, lo gocé mucho. El personaje me ha dado grandes satisfacciones, como el gran nivel de sintonía que alcanzó la muerte de Peter, fue algo nunca antes visto, supero los 58 puntos de ráting″, destacó al artista nacional.

Francesca Maldini y Peter de “Al Fondo Hay Sitio” aparecen en “De vuelta al barrio”

Tras la aparición de Peter en “De vuelta al radio”, en las redes sociales se ha empezado a especular sobre la posibilidad de una nueva temporada de “Al fondo hay sitio”, idea que a Adolfo Chuiman no le parece inviable.

“No nos han dicho nada sobre una nueva temporada de esa serie, pero tampoco se descarta. La creatividad de Gigio Aranda es tanta que todo es posible”, subraya.