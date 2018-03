Boris Izaguirre narró desgarradores pasajes de su vida en libro autobiográfico

Boris Izaguirre narra desgarradores pasajes de su vida en "Tiempo de tormentas", una novela autobiográfica donde vuelve a desnudarse, pero esta vez hasta las vísceras.

El escritor, quien en el programa "Mi casa es la tuya" de Bertín Osborne, ya había hablado sobre la difícil niñez que tuvo, no fue recién ahora que se animó a hablar del abuso sexual que sufrió cuando tenía 13 años de edad y vivía en Caracas.

“Sufrí una violación cuando tenía 13 años. Entre tres personas... En mi país algunos amigos míos han pasado por situaciones semejantes, porque es como si el gay se lo mereciera. Violar al gay es como si fuera con su condición. Mi mamá no quería que esa violación avanzara aún más en mi sexualidad, en nuestra relación, en mi cabeza, y me exigió que yo no cambiara", contó Boris.

"Yo he utilizado momentos de esa secuencia en otros personajes de otras novelas mías. Es la primera vez que lo cuento en mi primera persona. Fue muy doloroso porque, una vez que pasó, yo nunca volví a ver a esa gente", remarcó.

En "Tiempo de tormentas", Belén López, la madre de Boris, tiene un papel fundamental. El escritor confió que la muerte de su progenitora, en 2014, lo animó a escribir el libro.

“La muerte de mi mamá me hizo ver que en vida yo no había sabido valorar su persona. Fue una mujer innovadora, pionera y valiente”, confesó.

“Mi mamá nunca fue en mi contra, sino que defendió que yo no traicionara mi diferencia”, relató Izaguirre. “Me considero un superviviente y a mi mamá también. Soy un superviviente por haber nacido en el lugar equivocado, pero no el tiempo equivocado”

De los cuatro meses que tenía pensado escribir la novela, Boris ha invertido cuatro años para terminarla. “Fue un proceso un poco agónico y durísimo porque la novela me agarró e hizo conmigo lo que le dio la gana”, destacó el escritor de 52 años de edad.