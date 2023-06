Dalia Durán afirmó que, en las audiencias con John Kelvin, notó que este le hacía gestos para burlarse, lo que la hacía sentir incómoda. Además, contó que ya se le ha negado el cese de prisión preventiva, por lo que la tranquiliza saber que no es muy probable que abandone la prisión.

“Ha tenido una actitud prepotente, es una persona capaz de cualquier cosa. Cada audiencia era un martirio escucharlo, no lo veo como una persona deprimida ni que esté sufriendo. Al contrario, lo veo con sed de venganza, como si le doliera que yo saliera adelante sola”, comentó en conversación una entrevista brindada a Trome.

Respecto a sus pasadas declaraciones en las que negó que el cumbiambero la haya maltratado, admitió que lo hizo para intentar limpiar su nombre y así no estuviera tanto tiempo en la cárcel.

“A mí me ha maltratado mucho como mujer, me ha faltado el respeto. No hay forma de que John, y menos sin tener alguna prueba, pueda salir libre. Es una persona reincidente, no respeta a nadie”, manifestó al diario.