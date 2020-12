Daniela Darcourt se encuentra en un buen momento luego de conocer que es la salsera peruana más escuchada del 2020 en Spotify con 32.3 millones de streams o escuchas en la plataforma. Aún así, ella se muestra agradecida y espera que el 2021 sea un mejor año.

“Me siento feliz y agradezco a todos los que me apoyaron. Este año no saqué ningún producto propio, pero tuve una colaboración con el gran maestro Tito Nieves y eso fue lo que me mantuvo. El 2020 fue muy difícil, pero soy la artista número uno en mi país”, señaló Darcourt en una reciente entrevista al diario Trome.

Del mismo modo, contó que este año aprendió que la vida es una sola y la aprovechará. “Fue complicado por la pandemia, tenía un plan de trabajo establecido, pues iba a lanzar mi álbum, pero las cosas pasan por algo y el tiempo de Dios es perfecto”, añadió.

La peruana recordó, además, a su abuelo, quien falleció debido al COVID-19 hace unos meses. “Falleció a causa del coronavirus, pero también me trajo cosas buenas”, acotó.

Otro detalle que dio la salsera es que no tiene una pareja por el momento. “Estoy soltera hace un año y enfocada en mi trabajo. Tengo 24 años y me falta muchísimo por aprender, conocer, disfrutar y estoy feliz de tener a las personas que están en mi vida. Si tengo pareja se los contaré de todas maneras”, agregó.

Finalmente, señaló que se muda de La Victoria, distrito donde ha vivido toda su vida, pero este hecho no cambiará su ‘barrio’. “No soy de las que se van a ‘pituquear’, no me gusta eso. En algún momento tendré algunas comodidades, pero nunca dejaré de visitar mis calles”, sentenció.

