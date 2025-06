Luego de la polémica entrevista a Pablo Heredia, que se dividió en dos partes, “El valor de la verdad” confirmó que Lucy Bacigalupo será la nueva invitada en el sillón rojo. La actriz cómica revelará pasajes poco conocidos de su vida, entre ellos, una dolorosa experiencia que la dejó al borde de la muerte.

A través de un adelanto publicado en las redes sociales del programa se confirmó que Lucy Bacigalupo se sentará en el sillón rojo de “El valor de la verdad” para responder las preguntas que le formule el presentador Beto Ortiz.

En el adelanto se puede ver que la actriz cómica muestra su lado más vulnerable y revela detalles de los momentos más difíciles de su vida, incluidos episodios de agresiones e infidelidades.

“¿Sentiste que te morías cuando despertaste de la operación?”, es una de las preguntas que Beto Ortiz le formula a Bacigalupo, quien no puede contener las lágrimas al hablar de este encuentro cercano con la muerte.

Lucy Bacigalupo llora al recordar operación que casi le cuesta la vida. (Foto: Captura de video)

“Se demoraron mucho. Yo lloraba porque el dolor comenzó aquí y me subió hasta el último dedo, me dolía todo”, contó, notablemente afectada, la actriz cómica.

Como se recuerda, Lucy Bacigalupo denunció negligencia médica durante una operación por estenosis espinal. Según dijo, esta negligencia no solo la dejó postrada en una cama, sino que también la obligó a someterse a una nueva cirugía a la columna.

“Sentía que me estaba asfixiando viva, sin poder mover mis piernas ni mis manos, solo mis ojos. Yo sentí en ese momento que iba a morir asfixiada… Fue horrible porque me sentía tirada en el piso, me sentía horrible. Perdón, pero es muy difícil acordarme”, relató entre lágrimas.

Por otro lado, Lucy Bacigalupo también respondió si es que su expareja le fue infiel durante su embarazo. Al respecto, la actriz cómica aseguró que ese es un tema que aún le afecta y que no ha podido superar.