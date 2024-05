Tras ganar el reality “Tierra brava”, el participante español Fabio Agostini regresó a Perú y fue anunciado como el flamante ingreso de “Esto es guerra”. El popular ‘Galáctico’ se unió al equipo de los ‘guerreros’ en lugar de Facundo González, quien irá a Chile a sumarse al programa “Ganar o servir”.

El español fue anunciado por el programa como uno de los regresos más esperados por los fans, eso sí, el mismo Fabio aclaró que este regreso no será por toda la temporada, sino por algunos días.

“Soy otra persona. Vengo a pasarla bien. Soy un tío totalmente diferente ya no van a tener más reuniones de Fabio ven a tal hora, no. Al contrario, me van a llamar a felicitarme”, expresó Agostini.

Fabio Agostini fue presentado como nuevo refuerzo por unos días para el equipo de los 'Guerreros' en 'Esto es Guerra'. El 'Lord' sostuvo que a cambiado y no tendrá problemas con sus compañeros o con la producción. (Video: América TV)

Cabe señalar que Fabio Agostini llega a Perú luego de vivir una polémica en Chile. Y es que, tras ganar el reality “Tierra brava”, Fabio Agostini ingresó a “Ganar o servir”; sin embargo, habría dejado el programa tras una pelea con el argentino Luis Mateucci.

Según informaron medios chilenos, Fabio Agostini y su excompañero se habrían ido a los puños luego que el español le comentara al argentino que coqueteo con su expareja Daniela Aránguiz.

