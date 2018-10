"Harry Potter": Tom Felton y Daniel Radcliffe se reúnen en obra de Broadway

Los actores Tom Felton y Daniel Radcliffe, luego de 7 años asistiendo a Hogwarts, lograron forjar una fuerte y duradera amistad; por lo que ambos se apoyan mutuamente en el crecimiento de sus carreras.

Harry Potter y Draco Malfoy en la ficción nunca fueron amigos; sin embargo esto no ocurrió con los actores; pues luego del universo mágico, ambos continuaron su amistad.

Daniel Radcliffe actualmente protagoniza en Broadway la nueva obra "The Lifespan of a Fact"; mientras que, Tom Felton, se prepara para estrenar la nueva serie de ficción "Origin", y mientras se encontraba en Nueva York para promocionar la serie en la Comic Con, detuvo su agenda para verlo.

Felton quiso demostrarle su apoyo publicando una instantánea en Instagram, tomada en lo que parece ser el camerino de Radcliffe en el Studio 54 de Nueva York. Asimismo, Felton calificó su trabajo como fantástico, insistiendo en que tienen que verlo.

En esta nueva obra de Broadway, "The Lifespan of a Fact", Radcliffe interpreta a un verificador de hechos cuyo editor lo asigna a revisar una pieza de un autor poco ortodoxo. La obra se encuentra en avances previos al estreno oficial el próximo 18 de octubre.

Aunque Felton y Radcliffe se han despedido de sus roles de "Harry Potter", el mundo mágico sigue latente; pues sus personajes, Harry y Draco, aparecen como adultos en la obra de teatro "Harry Potter and the Cursed Child", y la próxima película ambientada en el universo mágico de Rowling, "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald", se estrena el próximo 16 de noviembre.