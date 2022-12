Luego de que la periodista Magaly Medina criticara la pedida de mano que hizo Kike Suero a su pareja Vicky Torero en España, el cómico se pronunció al respecto.

Y es que la periodista no estuvo de acuerdo con que el comediante haya pedido la mano de su pareja Vicky Toreto en las calles de Madrid porque él todavía no está divorciado de su esposa Cecilia, quien es madre de sus hijos mayores.

“Esa tipa critica todos los matrimonios, los romances, etc. Como es infeliz, no soporta ver a las personas vivir una vida plena, claro que hay altas y bajas en toda relación, pero lo importante es que al final del día nos reímos y caminamos juntos, es una muestra clara que esa mujer puede tener plata, pero es tan pobre e infeliz que le choca”, señaló Kike Suero para el diario “Trome”.

“Y es cierto, sigo casado con Cecilia y tiempo atrás yo le pedí el divorcio y me lo negó, es más me dijo: ‘Ahora no te lo voy a dar, sé por qué te lo digo...’. Yo se lo agradezco, ella fue sabia porque seguro que si me lo daba en ese momento hubiera cometido el más grande error de mi vida”, añadió.

Kike contó que nuevamente le ha pedido el divorcio a su espero y esta vez Cecilia sí está de acuerdo con firmar los papeles debido a que él está “con una buena mujer”.

