Marvel Studios estrenó el martes 3 de diciembre el tráiler de la película ‘Black Widow’, cinta protagonizada por Scarlett Johansson y con la que arranca la muy esperada Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Es una de las películas más esperadas por el público.

El filme es dirigido por cineasta australiana Cate Shortland y cuenta entre su elenco con Florence Pugh en la piel de Yelena Belova; a Rachel Weisz como Melina; a David Harbour interpretando a Alexei; a William Hurt como Ross.

‘Black Widow’ es una cinta protagonizada por Scarlett Johansson. Foto: Marvel Studios

Avengers: Endgame y Spider-Man: Far From Home fueron las últimas producciones de la Fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel. Pero esto no significa el fin de las producciones, tal cual prometieron la Viuda Negra regresará a la pantalla grande para contar su verdadero origen.

Black Widow, también conocida como Natasha Romanoff e interpretada por Scarlett Johansson, aparece en el tráiler en una secuencia de entrenamiento para ser parte del programa de élite de la KGB, además aparecen los personajes que acompañarán a la Viuda Negra.

Miles de fanáticos se han preguntado por la apariencia y personalidad de Taskmaster, el nuevo y misterioso villano del filme de Marvel. Si quieres saber un poco más sobre Taskmaster, no dejes de leer la siguiente nota.

¿QUIÉN ES TASKMASTER?

Taskmaster es un supervillano, enemigo de Black Widow. El personaje es una creación del escritor David Micheline y el artista gráfico Georg Pérez. Apareció por primera vez en ‘The Avengers’ N° 196.

El nombre real de este malvado personaje es Anthony ''Tony'' Masters. Es un hombre superdotado con una gran inteligencia y físico, mide 1.87 cm y pesa 100 kg.

Taskmaster. Foto: Marvel Studios

PODERES Y HABILIDADES: Taskmaster se inyectó una mezcla hecha a base de cortisol esteroide suprarrenal que desbloquea todo el potencial del procedimiento de la memoria en la mente.

Es por ello que desarrolló la capacidad de absorber el conocimiento de manera inmediata. Esta súper habilidad se vincula a su memoria muscular, por lo que puede copiar los movimientos físicos de una manera extraordinaria.

Taskmaster. Foto: Marvel Studios

Además, Taskmaster formó a sus secuaces, Death-Shield, Jagged Bow y Blood Spider, para que estos copien los estilos de lucha de algunos superhéroes en específico como el Capitán América, Hawkeye y Spiderman respectivamente.

Este supervillano también posee una espada, un escudo, un arco, un lazo y varias armas de fuego. Su alta destreza se puede obervar en el primer avance de ‘Black Widow’.

Taskmaster. Foto: Marvel Studios

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ EC ‘BLACK WIDOW’?

La fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel arrancará con la película que protagoniza Scarlett Johansson como Natasha Romanov. En Latinoamérica, la cinta se estrenará en mayo de 2020.

‘Black Widow’ está dirigida por Cate Shortland y escrita por Jac Schaeffer y Ned Benson. Fue confirmada oficialmente durante la Convención Internacional de Cómics de San Diego, más conocida como Cómic Con, en 2019.