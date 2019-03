Luke Perry en 5 personas más allá de "Beverly Hills, 90210" | VIDEOS

Luke Perry falleció el pasado lunes 4 de febrero, a los 52 años, luego de permanecer hospitalizado tras sufrir un ataque al corazón. Su papel más importante en la televisión fue como Dylan McKay en la serie "Beverly Hills 90210"; sin embargo, no fue el único.

En su vasta carrera actoral, Luke Perry interpretó diversos papeles en series, e incluso prestó su voz para algunos personajes en series de televisión animadas como "Los Simpson" y "Padre de familia". A continuación, sus 5 personajes más recordados.

1. " Riverdale "

Desde el 2017, Luke Perry formó parte de "Riverdale" interpretando a Fred Andrews, el padre del protagonista, Archie. La tercera temporada de la serie sigue en emisión.

2. " What I Like About You "

En todas sus producciones, Luke Perry solía burlarse de su papel como Dylan McKay en la serie "Beverly Hill 90210", también lo hizo durante su participación en "What I Like About You", donde actuó en tres episodios y se reencontró con su compañera Jennie Garth e hicieron un homenaje la producción noventera.

3. " Los Simpson "

No solo tenía talento en la actuación, sino que también se animó a prestar su voz a personajes animados. La primera vez que lo hizo fue en 1993 en la serie "Los Simpson", donde hizo del medio hermano de Krusty, el payaso. En el episodio, Perry es más talentoso que Krusty, lo que le genera una gran frustración.

4. " Padre de familia "

​Luke Perry prestó nuevamente su voz para una serie animada en julio de 2000. Peter escribe una noticia falsa (para el periódico de su hija Meg) sobre la homosexualidad de Perry. El actor, quien aparece en su versión animada, lee el diario y decide demandar por difamación.

5. " Oz "

El actor también formó parte del reparto de la serie "Oz" (2001-2002), donde interpretó al reverendo Jeremiah Cloutier, que acabó en la cárcel después de robar fondos en el templo para el que trabajaba. En prisión, continúa ejerciendo su labor como predicador hasta que es asesinado por la banda de los Bikers.



Cabe señalar que la última aparición de Luke Perry será en la cinta "Once Upon a Time in Hollywood", dirigida por Quentin Tarantino y en la que comparte roles con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, que aún no cuenta con fecha de estreno.